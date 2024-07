Iszak Eszter a terhessége végén jár — Elbúcsúzott a nézőktől

Iszak Eszter és Gyurta Dániel februárban jelentették be, hogy kisbabát várnak. Esztert már egy ideje nem láthattuk reggelente a Mokkában, és most el is elköszönt a nézőktől. Kollégái, Orosz Barbara és Istenes László ma reggel élő adásban hívták fel a csinos kismamát, hogy megkérdezzék, hogy van.

Iszak Eszter a terhessége végén jár

Forrás: Fotó: Végh István / Borsonline

„Jól vagyok, jól vagyunk, köszönjük szépen, minden rendben van! A harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek, meg nehezebb lesz, de gondoltam, hogy én az első trimsztert is féllábon kibírtam, hajnali kelésekkel, mindennel együtt, de azért a harmadik trimeszter tényleg húzósabb, nem vicceltek" - mesélte Eszter, akinek minden boldogsága ellenére nagyon hiányoznak a stábtagok.

Iszak Eszter lelkileg is fel akart készülni a pici érkezésére

Eszterék még nem igazán fogták fel, hogy szülők lesznek, úgy gondolja, ehhez kell egy kis idő, de nagyon készülnek a pici érkezésére.

„Az ember készül rá, ahogy tud. Én is millió könyvet elolvastam — amire mondták, hogy nem biztos, hogy a legjobb megoldás —, de közben meg szerintem így nyugszik meg egy nő lelke, ha azt érzi, hogy sok információ birtokában van. De ha megérkezik a kicsike, akkor felrúg valószínűleg mindent az információkkal együtt, de készülünk, lelkileg is, azért is választottam a pihenést, mert ilyenkor nem csak fizikálisan kell felkészülni, hanem mentálisan és lelkileg is" - mondta Iszak Eszter, aki egyúttal el is köszönt a nézőktől.