Ki érti ezt? Jennifer Lopez és Ben Affleck lánya együtt vásároltak

Jennifer mindent megtesz azért, hogy kontrollálja ezt a helyzetet, bármilyen kellemetlen is. Elmegy a gyerekek rendezvényeire, hogy megmutassa Bennek, hogy a dolgok nem változtak meg számára, ő még mindig a felesége, szereti őt, bármi történjék is, és úgy szereti az ő gyerekeit is, mintha a sajátjai lennének. Jennifer nem hülye. Tudja, hogy a gyerekek életében való részvétel jól mutat, ez az egyik módja annak is, hogy közel maradhasson Benhez és a vegyes családjukhoz.