Tényleg vége: már Ben Affleck sem hordja a jegygyűrűjét

Ben Afflecket július 10-én, szerdán látták, amint az irodájába hajtott. Tengerészkék sportkabátot és karórát viselt, amiben még nincs is semmi érdekes, abban viszont már igen, hogy a bal kezén lévő gyűrűsujj csupasz volt…

Valóban véget érhetett Ben Affleck és Jennifer Lopez házassága Forrás: Getty Ima/Christopher Polk

Tényleg vége Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának?

A páros viharos kapcsolatával lapunk már többször is foglalkozott, hiszen az 51 éves Bent már többször látták jegygyűrű nélkül, és jó ideje nem mutatkoznak együtt. Jennifer például már a májusban a Met-gálára is Affleck nélkül érkezett, bár a színész hivatalos kifogása az volt, hogy egy forgatással volt elfoglalva, ezért nem tudott menni. Majd jött a sokk: egy forrás május 15-én arról nyilatkozott az In Touchnak, hogy a pár készen áll arra, hogy külön utakon folytassák.

A válás felé tartanak – és most az egyszer Ben nem hibás!

– mondta a forrás, aki így folytatta:

„Most a munkájára és a gyerekeire koncentrál. Ben már el is költözött, és valószínűleg el kell majd adniuk az álomházukat is, amit két éven át kerestek. Mindig szeretni fogják egymást, de Jennifer nem tudja irányítani Bent, és ő sem tudja megváltoztatni Jennifert. Kizárt, hogy ez a kapcsolat tartós lehetett volna”.

Egy nappal korábban az énekesnőt épp házvadászat közben kapták lencsevégre Beverly Hillsben régi produceri partnerével, Elaine Goldsmith-Thomas-szal. A barátokat május 14-én látták, amint egy luxus ingatlant látogatnak meg a környéken, néhány héttel később pedig a TMZ már arról számolt be, hogy a pár megpróbálja eladni a Beverly Hills-i ingatlanjukat.

Jennifer Lopez még küzd a kapcsolatukért

Június 2-án a párost azonban újra együtt látták Ben fia, Samuel kosárlabda meccse előtt, a dolgok azonban szemmel láthatóan nagyon feszültnek tűntek kettejük között. Egy másik forrás azt mondta, hogy A Wall Street pillangói sztárja bármit hajlandó megtenni, hogy megmentse a házasságát.

„Jennifer mindent megtesz azért, hogy kontrollálja ezt a helyzetet, bármilyen kellemetlen is. Elmegy a gyerekek rendezvényeire, hogy megmutassa Bennek, hogy a dolgok nem változtak meg számára, ő még mindig a felesége, szereti őt, bármi történjék is, és úgy szereti az ő gyerekeit is, mintha a sajátjai lennének”.