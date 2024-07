Katalin hercegné és Sarolta nem véletlenül viselte azt, amit Wimbledonban: Diana hercegné előtt tisztelegtek

Katalin hercegné betegségének bejelentése óta Wimbledonban jelent meg másodszor a nyilvánosság előtt. Mindenki nagy örömére a hagyományokhoz híven ő adta át a férfi győztesnek járó trófeát, és végig szurkolt a megmérettetés alatt a királyi páholyban kislányával, Sarolta hercegnővel és testvérével, Pippa Middletonnal. Katalin tündöklő lila ruhába bújt, míg Sarolta kék szoknyát vett fel, és ez egyáltalán nem véleltlen. Diana hercegné és Vilmos herceg közös wimbledoni pillanataira utalt ezzel vissza a hercegné.

Katalin hercegné és Sarolta Wimbledonban szurkolnak

Forrás: WireImage/Karwai Tang

Katalin hercegné Diana előtt tisztelgett Wimbledonban

Hatalmas ováció fogadta Katalin hercegnét Wimbledonban, talán nagyobb tappssal köszöntötték, mint a sportolókat. Ez volt a hercegné második nyilvános megjelenése azóta, hogy bejelentette, rákot diagnosztizáltak nála és megelőző kemoterápiás kezelésen vesz részt. Az első a Trooping the Colour ünnepségen volt, amely emiatt a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tartott számot. Csakúgy, mint akkor, ebben az esetben is mindössze egy nappal a döntő előtt vált biztossá: Katalin is ott lesz Djokovic és Alcaraz meccsén, és a hagyományokhoz híven ő adja át a győztesnek járó trófeát. Katalin hercegné testvérével , Pippa Middletonnal és kislányával, Sarolta hercegnővel együtt szurkolt a királyi páholyban, feltűnő lila ruhában, hogy mindenki lássa, ám nem ez volt az egyetlen oka a választásának. A lila egyrészt szorosan kapcsolódik Wimbledonhoz és annak ikonikus zöld és lila logójához, de egy másik fontos családi vonatkozása is van annak, hogy Katalin - akit férje nem kísért el a mérkőzésre - lilát, Sarolta pedig kék ruhát húzott.

Katalin hercegné és Sarolta, Diana hercegné és Vilmos Wimbledonban

Forrás: Getty Images

Annak idején, pontosan 1991-ben Diana hercegné ugyanúgy a királyi páholyban szurkolt a wimbledoni tornán, mellette pedig Vilmos herceg izgulta végig a mérkőzést. Ők akkor szintén lila és kék öltözetet viseltek.

Katalin hercegné és Sarolta, Diana hercegné és Vilmos Wimbledonban

Forrás: Getty Images

Diana hercegné - akinek nyughelyéről nemrég készült földöntúli fotó - és Vilmos herceg pontosan olyan lelkesedéssel figyelték a megmérettetést, mint Katalin és Sarolta.