Katalin hercegné ezzel a két szóval kommentálta az álló ovációt, amit Wimbledonban kapott

Katalin hercegnének a wimbledoni tenisztorna volt a második hivatalos megjelenése, mióta bejelentette, rákkal küzd. Vilmos herceg felesége imádja a teniszt, így mindenki reménykedett abban, hogy Djokovic és Alcaraz meccsén újra láthatjuk őt. A Centre Court közönsége úgy fogadta Katalin, ahogyan a legnagyobb sztárokat szokás: állva tapsolták.

Katalin hercegné meghatódott a hatalmas tapstól, amivel fogadták Wimbledonban

Forrás: WireImage/Celebrity Sightings At Wimbledon 2024 - Day 14

Katalinhoz a kislánya, Sarolta hercegnő is csatlakozott, aki nagyon édesen reagált arra a mérhetetlen szeretetre és tiszteletre, amit az anyukája kapott. Látszott rajta, hogy elképesztően büszke. Pippa Middleton is ott volt, hogy támogassa a testvérét és unokahúgát, akivel - ahogy a mérkőzés alatt készült fotók is tanúsítják - egészen kivételes a viszonya. Katalin hercegnének egyébként fontos feladata volt Wimbledonban, ő adta át a sportolóknak a trófeát.

Egy szájról olvasó elárulta, mit mondott Katalin hercegné, mikor hatalmas taps közepette elfoglalta a helyét a királyi páholyban. Jeremy Freeman szerint Katalin először azt mondta Saroltának, hogy „gyere ide", és megmutatta a kislánynak, hova üljön. Ezután köszönetet mondott a hölgynek, aki kísérte őket, majd tovább integetett a tömegnek. Közben azt mondta, „üdv" — így köszönt a nézőknek —, majd a mellette ülő hölgyhöz fordult, és azt mondta, hogy „annyira édes".

Amíg Katalinék Wimbledonban, addig Vilmosék Berlinben szurkoltak

György herceg és Vilmos herceg az érzelmek teljes skáláját átélte, amikor Anglia és Spanyolország játékát nézték az Eb-döntőn Berlinben. Miután Spanyolország a mérkőzés elején gólt szerzett, György herceg láthatóan csalódottnak tűnt. Cole Palmer pompás találata azonban újra felélesztette a reményt az Eb-győzelemre. Apa és fia feszültnek tűntek a játék alatt, többször a fejüket fogták, amikor a csapatuk nem tudta a hálóba juttatni a labdát, aztán, amikor ez végre sikerült, felpattantak a helyükről, és ölelkezve, kiabálva ünnepeltek. Vilmos és György öröme azonban nem tartott sokáig, Spanyolország néhány perccel később ismét betalált, és ezzel meg is nyerték az Eb-t.