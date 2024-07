Másvilági Diana hercegné nyughelye: friss fotót osztott meg róla testvére

Kavargó köd veszi körl azt a tavat, amelynek aprócska szigetén a hercegné sírja található. Erről testvére, Charles Spencer osztott meg friss fotót Instagram-oldalán. A kommentelők szerint Diana hercegné nyughelye kísérteties, másvilági hangulatot áraszt a friss fotón.

Diana hercegné nyughelye: testvére osztott meg fotót a szigetről

Diana hercegnét nem ott helyezték végső nyugalomra, ahol a Spencer család többi tagját már évszázadok óta. Great Brington nevű falu plébániatemplomában, a St. Mary The Virginben temetik el a család tagjait 1522 óta, a kriptán még a Spencerek címere is látható, különleges alkalmakkor pedig meg is nyitják a látogatók előtt. Diana hercegnét azonban nem ott temették el, pedig sokáig tartotta magát az a mítosz, hogy ő is a család többi tagjával együtt nyugszik, ám ezt a legendát egyszer és mindenkorra megcáfolta Diana sogórnője nem is olyan rég.

A hercegné a családja birtokán, az Althorp birtokon nyugszik, ami Nyugat-Northamptonshire-ben található, Great Brington és Harlestone falvak között. A területen található Round Oval tó közepén fekvő kis szigeten temették el Dianát. A család úgy gondolta, hogy ez a hely szépségével és nyugalmával a legmegfelelőbb arra, hogy Diana hercegné tényleg békében nyugodhasson. A földet Peterborough püspöke szentelte fel a temetés előtt. A nyughely csak hajóval közelíthető meg, és a nyilvánosság számára nem látogatható. Régebben volt egy híd a szigetre, hogy a látogatók könnyedén el tudjanak jutni oda, később azonban biztonsági okokból eltávolították. A többi között pontosan azért temették a szigetre, hogy megakadályozzák a kéretlen látogatók tömegesen zarándokoljanak el Diana sírjához.