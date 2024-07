Thomas Markle szerint az unokáit megfosztották a születési joguktól — a lányát okolja

Meghan Markle elhidegült édesapja nemrég elmondta, úgy érzi, az 5 éves Archie herceget és a 3 éves Lilibet hercegnőt szülei megfosztják attól, hogy megismerkedjenek unokatestvéreikkel. Biztos benne, hogy György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg fantasztikus gyerekek. Thomas ezt a családi kapcsolatot, valamint a lehetőségét annak, hogy unokái részt vehetnének olyan dolgokban, mint a Trooping the Colour, az unokái születési jogának tartja.

Thomas Markle szerint az unokái hamarosan kérdéseket tesznek fel a szüleiknek

Forrás: NORTHFOTO

„Elérkeznek abba a korba, amikor elkezdenek kérdezősködni, mint minden gyerek. Azon gondolkodom, vajon Archie és Lilibet hogyan fogja magát érezni néhány év múlva, amikor rájönnek, mennyi mindenről maradtak le" — mondta Markle ugyanabban az interjúban, amiben Károly királyhoz hasonlította magát. Kijelentette, szívesen találkozna az uralkodóval, mert biztos benne, hogy neki is vannak kérdései.

Thomas Markle szívesen találkozna Károly királlyal

„Szívesen beszélnék vele, mert biztos vagyok benne, hogy neki is ugyanannyi megválaszolatlan kérdése van, mint nekem" — mondta Thomas júniusban. „Annyi kérdésem van, amit szívesen feltennék Meghannak és Harrynek. A legfontosabb az, hogy miért bántak ilyen rosszul nemcsak velem, hanem a királyi családdal és a királlyal is" - folytatta, hozzátéve, hogy mély empátiát érez a 75 éves uralkodó iránt a betegsége miatt is.

A 42 éves Meghan Markle évek óta nem tartja a kapcsolatot az apjával, és Harry sem találkozott még az apósával. A pár csak az egykori színésznő édesanyjával, Doria Raglanddel tartja a kapcsolatot. A királyi családdal is feszült a viszonyuk, mióta 2020-ban elhagyták Angliát.