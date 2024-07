Angelina Jolie és Brad Pitt válása ennél ocsmányabb már nem is lehetne

Nem csak a birtok ügye a gond

A birtok miatt folyó harc kapcsán ismét napirendre került az elhíresült magánrepülőút-incidens is, amikor állítólag a színész drogozott, ivott, majd fizikailag és lelkileg is bántalmazta a gyermekeit. Erről később bebizonyosodott, hogy nem igaz, bár Angelina ragaszkodik a saját verziójához azóta is, és a mai napig tartja magát az a verzió, hogy Jolie-nak ez volt az utolsó csepp a pohárban, amikor 2016-ban eldöntötte, válni akar. Brad nemrégiben arról számolt be, Angelina megkérte őt, hogy adja át a legközelebbi barátaival és üzleti partnereivel folytatott összes kommunikációt a 2016-os repülős incidenssel kapcsolatban. A nő az FBI-jal folytatott összes az ügyben folytatott nyomozással kapcsolatos kommunikációját is követelte. Brad arra kérte a bíróságot, hogy zárják le Angelina kérését, és adják át az információkat. A bíró még nem döntött az ügyben.

Gyerekei is elfordultak Pitt-től

Brad ismerősei azt állítják, Angelina mindent elvenne a színésztől, amit szeret, gyerekeit és a szőlőbirtokot is. Úgy tűnik, jól is halad ebben, ugyanis Brad gyerekei közül a nagykorúak már el is hagyták apjuk nevét és csak a Jolie-t használják. A másik verzió szerint Pitt jogilag láthatja gyerekeit, a nagykorúaknak pedig saját döntésük, hogy talákoznak-e az az apjukkal. A rossznyelvek szerint a színész sem tesz meg mindent a találkozókért, jelenleg pedig a tengerentúlon forgat: Forma-1-es filmje az F1 majd 2025 nyarán kerül mozikba.