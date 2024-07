Romantikus szerelem - Nagyszüleik drámája hozta össze Danát és Lászlót

Évtizedekig tartott a nyomozás

Dana nagypapáját évtizedekig nem hagyta nyugodni, hogy pontosan megtudhassa, hogy aznap mi is történt a hídon. A háború után hadnagyként tagja volt annak a nyomozócsoportnak, akik a korábbi iratokat, vallomásokat átvizsgálták. Elmondása szerint a híd aláaknázásáról mindenki tudott, de azt nem tudta senki, hogy azok élesítve vannak. A hidat a háborús vereséghez már közel álló németek aknázták alá, és állítólag a villamos robbantotta be a gyújtózsinórokat, de először a gázvezetékre gyanakodtak. Sokan viszont szándékos robbantást feltételeznek. Minden hónapban gyakorlatot is tartottak, amelyen imitálták a robbantást, illetve a teendőket egy esetleges támadás idejére. Azt, hogy végül is ki élesítette az aknákat, nem lehet pontosan tudni.