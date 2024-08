Megszületett Axente Vanessa kislánya: családi fotóval tudatta az örömteli hírt

Axente Vanessa a közösségi oldalán jelentette be a hírt: néhány nappal ezelőtt, augusztus 12-én megszületett első gyermeke, aki a Giselle nevet kapta. Az örömteli pillanatot egy családi fotó kísérte a modell Instagram-oldalán.

Forrás: Forrás TV2

Az újdonsült édesanya egy liftes szelfit tett közzé a közösségi oldalán, amelyen már az új családtag is szerepel: Vanessa férjével, és újszülött kislányukkal, Gisellel láthatóak a fotón. A modell csak úgy ragyog a képen.

Axente Vanessa és férje, Rahil Gupta 2022 augusztusában mondták ki egymásnak a boldogító igent. 2020-ban már összekötötték hivatalosan az életüket, de akkor a koronavírus-helyzet miatt csak szűk körben, most viszont végre megtörténhetett az álomesküvő is. Idén áprilisban meg Instagram-oldalán jelentette be: első gyermekével várandós.