5 sztár, akikről azt pletykálják, hogy boszorkányos képességeik vannak

A boszorkányság ma már nem üstökben kotyvasztott békalevesről szól, hanem kristályokról, tarot kártyákról és füstölőkről. Egyre több híresség beszél nyíltan spirituális érdeklődéséről, a rajongók pedig szinte vallásos áhítattal figyelik minden lépésüket. Vannak, akik szerint ez már túlmutat az önismereten: ők úgy vélik, ezek a sztárok nemcsak sikeresek – hanem valódi mágikus erővel bírnak.

Vajon a sztárok tényleg boszorkányságot alkalmaznak?

Forrás: Shutterstock

1. Beyoncé – A pop királynője egy igazi boszorkány?

Egy korábbi dobosa beperelte, mert azt állította, Beyoncé „fekete mágiát” használt ellene. Bár a perből nem lett semmi, sokan azóta is úgy tartják, hogy nemcsak a színpadon bűvöli el a közönséget. A rajongók között elterjedt beceneve: „Queen Wich”, vagyis "boszorkánykirálynő".

Beyoncé is boszi?

Forrás: Getty Images

2. Willow Smith – A spirituális újgenerációs sztár

Jada Pinkett Smith lánya nyíltan beszél arról, hogy kristályokat gyűjt, holdállásokhoz igazítja a napjait, és rendszeresen vesz részt különféle szertartásokon. Posztjai gyakran spirituális üzeneteket tartalmaznak – és nem ritka, hogy követői szerint már-már természetfeletti a kisugárzása.

Willow Smith a nézőket biztos el tudja varázsolni

Forrás: Getty Images

3. Björk – Az északi misztikum hangja

Az izlandi énekesnőt régóta övezi titokzatosság. Gyakran beszél természeti energiákról, sámánizmusról, belső utazásokról. Különös megjelenése és világképe miatt sokan azt feltételezik: Björk nem egyszerűen művész, hanem igazi, modern kori boszorkány, akinek nem csak a zenéje varázslatos.

Björknek tuti van némi köze a mágiához.

Forrás: Getty Images

4. Angelina Jolie – Vudu és vörös szőnyeg

A kétezres években elterjedt pletykák szerint Jolie állítólag vuduval próbálta megtartani Brad Pittet. Azóta inkább bölcsebb, megfontoltabb arca került előtérbe – de sokak szerint még mindig van benne valami nem evilági.

A tekintetével megbabonáz.

Forrás: Getty Images

5. Madonna – A megújulás mágusa

Madonna egész pályafutását átszövi a spiritualitás. Hol kabbalával foglalkozik, hol különféle vallási szimbólumokkal provokál. Kortalan külseje és állandó átalakulásai miatt sokan úgy gondolják, több van a háttérben puszta plasztikai sebészeti beavatkozásoknál.

Madonna egyébként is varázslatos.

Forrás: Getty Images

Hogy ezek a hírességek valóban boszorkányok-e, azt teljes magabiztosságal nem tudjuk megállapítani. De az biztos, hogy mágnesként vonzzák a figyelmet – és néha tényleg úgy tűnik, mintha több lenne bennük, mint amit a szem lát.