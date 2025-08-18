Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 sztár, akikről azt pletykálják, hogy boszorkányos képességeik vannak

Getty Images North America - Dia Dipasupil
vudu boszorkányság közönség sztár
Pópity Balázs
2025.08.18.
Egyes hírességekről olyan pletykák terjednek, hogy nem csak átvitt értelemben varázsolják el a közönséget, hanem ténylegesen fekete mágiát használnak hozzá. Felfejük, milyen boszorkányság van a háttérben.

A boszorkányság ma már nem üstökben kotyvasztott békalevesről szól, hanem kristályokról, tarot kártyákról és füstölőkről. Egyre több híresség beszél nyíltan spirituális érdeklődéséről, a rajongók pedig szinte vallásos áhítattal figyelik minden lépésüket. Vannak, akik szerint ez már túlmutat az önismereten: ők úgy vélik, ezek a sztárok nemcsak sikeresek – hanem valódi mágikus erővel bírnak.

karácsony, boszorkány, hóesés, jóslás, jósnő
Vajon a sztárok tényleg boszorkányságot alkalmaznak? 
Forrás: Shutterstock

1. Beyoncé – A pop királynője egy igazi boszorkány?

Egy korábbi dobosa beperelte, mert azt állította, Beyoncé „fekete mágiát” használt ellene. Bár a perből nem lett semmi, sokan azóta is úgy tartják, hogy nemcsak a színpadon bűvöli el a közönséget. A rajongók között elterjedt beceneve: „Queen Wich”, vagyis "boszorkánykirálynő".

HOUSTON, TEXAS - OCTOBER 25: Beyoncé looks on during a campaign rally with Democratic presidential nominee, U.S. Vice President Kamala Harris, at Shell Energy Stadium on October 25, 2024 in Houston, Texas. Vice President Kamala Harris is campaigning in Texas holding a rally supporting reproductive rights with recording artists Beyoncé and Willie Nelson. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
Beyoncé is boszi?
Forrás: Getty Images

2. Willow Smith – A spirituális újgenerációs sztár

Jada Pinkett Smith lánya nyíltan beszél arról, hogy kristályokat gyűjt, holdállásokhoz igazítja a napjait, és rendszeresen vesz részt különféle szertartásokon. Posztjai gyakran spirituális üzeneteket tartalmaznak – és nem ritka, hogy követői szerint már-már természetfeletti a kisugárzása.

LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 06: Willow Smith of Willow performs on a stop of Coldplay's Music of the Spheres world tour at Allegiant Stadium on June 06, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
Willow Smith a nézőket biztos el tudja varázsolni
Forrás: Getty Images

3. Björk – Az északi misztikum hangja

Az izlandi énekesnőt régóta övezi titokzatosság. Gyakran beszél természeti energiákról, sámánizmusról, belső utazásokról. Különös megjelenése és világképe miatt sokan azt feltételezik: Björk nem egyszerűen művész, hanem igazi, modern kori boszorkány, akinek nem csak a zenéje varázslatos.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - APRIL 11: Musician Bjork performs at the Apollo on April 11, 2008 in Manchester, England. (Photo by Shirlaine Forrest/WireImage)
Björknek tuti van némi köze a mágiához.
Forrás: Getty Images

4. Angelina Jolie – Vudu és vörös szőnyeg

A kétezres években elterjedt pletykák szerint Jolie állítólag vuduval próbálta megtartani Brad Pittet. Azóta inkább bölcsebb, megfontoltabb arca került előtérbe – de sokak szerint még mindig van benne valami nem evilági.

CANNES, FRANCE - MAY 16: Angelina Jolie attends the "Eddington" red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 16, 2025 in Cannes, France. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)
A tekintetével megbabonáz.
Forrás: Getty Images

5. Madonna – A megújulás mágusa

Madonna egész pályafutását átszövi a spiritualitás. Hol kabbalával foglalkozik, hol különféle vallási szimbólumokkal provokál. Kortalan külseje és állandó átalakulásai miatt sokan úgy gondolják, több van a háttérben puszta plasztikai sebészeti beavatkozásoknál.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Madonna speaks onstage during the 65th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )
Madonna egyébként is varázslatos.
Forrás: Getty Images

Hogy ezek a hírességek valóban boszorkányok-e, azt teljes magabiztosságal nem tudjuk megállapítani. De az biztos, hogy mágnesként vonzzák a figyelmet – és néha tényleg úgy tűnik, mintha több lenne bennük, mint amit a szem lát.

