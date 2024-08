Baba érkezik a családba – Így mutasd be a házikedvencednek

Tudja, hogy ki parancsol!

Babával vagy baba nélkül, de nem szabad hagyni, hogy kisállatunk a fejünkre nőjön. Jelöljük ki a határokat és tudassuk vele, hogy ki a főnök. Egy gyerek mellett pedig különösen fontos, hogy a házikedvenc kivétel nélkül betartsa az utasításainkat. Ha eddig nem tanított neki olyan parancsszavakat, mint „Helyedre!” vagy „Fúj!”, akkor itt az ideje. Az idősebb kutyáknál ez nehezebben működhet, mert már kiestek a tanuló fázisból. Ne adja fel ilyen esetben sem, próbálkozzon határozottan. Ha sehogy sem megy, akkor nyugodtan fordulhat kutyatrénerhez is.

Az ismerős illat Még a találkozás előtt ismertesse meg a baba illatát az állattal, ezzel nagyban segíti az ismerkedést és az elfogadást. A kórházból vigyenek haza egy használt kisruhát vagy egy pelenkát. Az újszülötteknek különleges illata van, amit mi is szoktunk érezni, a kutyák és macskák sokkal erősebben. Adjuk oda nekik a baba tárgyát és hagyjuk őket hozzászokni.

Féltékeny kiskedvenc?

Az állatok is tudnak féltékenyek lenni, és nem is kicsit! A baba érkezése teljesen felborítja a rendet és természetesen a háziállatunkra is kevesebb időnk marad. De ne lepődjünk meg, illetve ne legyünk rá mérgesek, ha kutyánk vagy macskánk irigy lesz. Próbáljunk meg időt találni arra is, hogy egy picit csak velük is foglalkozzunk.

Fárasszuk le őket

A nagy nap előtt mindenképpen fárasszuk le őket, így nyugodtabban zajlik majd az első találkozás. A kutyák boldogsághormonja olyan szintet üt meg, ha meglátják gazdájukat, hogy ha ezt az emberi agy produkálná, akkor abba mi belehalnánk. Ezért van az, hogy ugrálnak és fel-alá futkosnak. Érdemes a házba először mindig a felnőttnek bemenni, majd ha az ebe egy kicsit megnyugodott, akkor bemutatni a babának.

Tegyen rá pórázt!

A balesetek elkerülése végett, hiába vagyunk biztosak kutyánk természetében, az első találkozáskor tegyünk az állatra pórázt. Így meg tudjuk akadályozni azokat a mozdulatokat vagy lépéseket, amiket nem szeretnénk. Ne hagyjuk a kutyának, hogy az első pár hónapban nyalakodjon! Hiába nincs semmi betegsége, a kisbabák mint tudjuk állandóan a szájukba veszik a kezüket.