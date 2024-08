Kutyák világnapja: bemutatjuk a világ leghíresebb ebeit

3. Trakr, a bátor

Több mint 300 kereső- és mentőkutya segített a New York-i Világkereskedelmi Központ szeptember 11-i támadásait követő hónapokban túlélőket találni és feltárni a romok közül. Az egyik K-9-es csapat volt, akik Kanadából New Yorkba utaztak, hogy segítsenek megtalálni a Ground Zero romjai alatt rekedt túlélőket vagy már elhúnytakat. Trakrnak és Symingtonnak tulajdonítják, hogy megtalálták az utolsó túlélőt, egy nőt, akit több mint 24 órát töltött a nehéz beton és acél törmelékek alatt. Trakrt a Time magazin minden idők tíz leghősiesebb állata közé sorolta, de hírneve ezzel nem állt meg. 009-ben Trakr-t a BioArts International kiválasztotta klónozásra.A „Best Friend Again” verseny győzteseként Trakr klónja újraegyesült gazdájával, Symingtonnal, aki továbbra is a hős kutya leszármazottait képzi ki kereső- és mentőkutyákká.

Trakr, és James Symington

Forrás: GABRIEL BOUYS / AFP

4. Balto, a hősies

1925-ben az alaszkai Nome városát diftériajárvány sújtotta, ami egy rendkívül fertőző és halálos betegség, amely légzési nehézségeket, szívelégtelenséget, bénulást és halált okozhat. Bár volt ellenszer, az csak Anchorage-ban volt elérhető, ami több száz mérföldre volt Nométól. A hó és az extrém időjárási viszonyok miatt Anchorage-ba csak szánkóval lehetett eljutni. Egy Balto nevű szibériai husky vezette azt a szánhúzó kutyacsapatot, amely a fagyos hideg és hóvihar viszontagságaival megküzdve elhozta a szükséges gyógyszert. Balto és csapatának kemény munkája megmentette Nome lakóinak életét, és mára az egyik leghíresebb szánhúzó kutyaként emlékeznek rá.

Balto, Gunnar Kaasennel az utolsó kutyacsapat pásztorával

Forrás: Getty Images/men:CB3

5. Hachiko, a hűséges

A minden idők leghűségesebb kutyájaként ismert akita kutya, Hachikót kölyökként egy professzor fogadta örökbe. A professzor minden nap a japán Shibuya Station nevű vasútállomásra ingázott munkába és vissza, ahol Hachiko minden nap várta a visszatérését. Szomorú módon egy nap a professzor agyvérzést kapott, és munka közben elhunyt. soha többé nem tért vissza a Shibuya állomásra. A szívszaggatóan hűséges Hachiko továbbra is nap mint nap visszatért az állomásra, türelmesen várva gazdáját, hogy hazatérjen hozzá. Ma Hachikō a hűség nemzeti jelképe Japánban, és több könnyfakasztó film is készült az ő történetéről.