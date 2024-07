Kiskedvencek védelme – Így óvd őket ebben a hőségben!

Ebben az elképesztő kánikulában négylábú társainkra is fokozottan oda kell figyelnünk. A kiskedvencek hamar hőgutát kaphatnak, ha nem figyelünk oda rájuk megfelelően. Védelmük érdekében összegyűjtöttünk néhány fontos szabályt, amiket mindenképpen be kell tartanunk!

Kiskedvencek védelme

Forrás: Shutterstock

A kiskedvencek is szomjasak

Háziállatainkról sem szabad megfeledkeznünk a nyári forróságban. A melegben szükségük van a hűsölésre és az elegendő folyadékbevitelre, amiről nekünk kell gondoskodnunk. Komoly problémákhoz, például kiszáradáshoz vezethet, ha a kedvencünk nem iszik eleget, ezért pár alapszabályt muszáj mindig betartanunk, pláne ilyen kánikulában. Bárhová megyünk, akár egy rövid sétára, mindig vigyünk magunkkal legalább 0,5-1 liter vizet. Kutyáink lihegéssel hűtik magukat, így sokkal több folyadékot párologtatnak, ezért fontos az állandó utánpótlás. A táskába könnyedén befér és nekünk, illetve kedvencüknek is hasznos. Ha kirándulni vagy bármilyen más programra megyünk közösen az állatokkal, akkor a kezünkből is megitathatjuk őket, de sokkal egyszerűbb és praktikusabb, ha van nálunk egy hordozható tálka. A neten széles a választék, többféle méretet és dizájnt találunk. A legjobbak az összecsukhatóak, mert könnyedén hordozhatóak és kis helyen is elférnek.

A kutyák pont úgy, mint mi nyáron, sokkal többet isznak. Naponta többször ellenőrizzük le a vizes tálat és töltsük újra, ha már kiürült. Ha az itató a kertben van, akkor óránként cseréljük a vizet, mert a felforrósodott folyadékot az állatok nem fogják meginni.

Kutyabarát helyet keressünk

A nyári időszakban sokszor visszük magunkkal akár még az éttermekbe is kutyáinkat. Ilyenkor feltétlenül olyan helyet keressünk, ahová ők is bejöhetnek. Olyan vendéglátóhelyek is vannak Magyarországon, ahol az állatok számára is van külön menüsor, illetve hűsítő.

Fontos!

A jéghideg víz a szervezetre pont fordítva hat, mint gondolnánk: a hidegre szervezetünk hőt fog termelni, hogy testünkhöz melegítse az italt. Ez az állatoknál is így van, így egy idő után csak még jobban melegük lesz. A tálba szobahőmérsékletű csapvizet öntsünk.