Gigi Hadid fotókat osztott meg ritkán látott kislányáról: Khai hamarosan négy éves lesz

Gigi Hadid és az egykori One Direction tagjának közös gyermeke, Khai 2020 szeptemberében született, és büszke édesanyja most fotókat osztott meg a kislányról. A modell igyekszik óvni Khait a nyilvánosság elől, de most kivételt tett és Instagram-oldalán mutatott róla néhány képet.

Gigi Hadid kislány szeptemberben lesz négy éves

Khai Gigi Hadid és Zayn Malik közös gyermeke, aki 2020 szeptemberében született, a páros azóta már szakítottak, a modell jelenleg Bradley Cooperrel van együtt. A kislányt ritkán mutatják meg a szülei, ám most Gigi megosztott róla néhány fotót az Instagram-oldalán. Az egyik képen a kislány a kertben látható, míg egy másikon édesanyja ölében kuporog egy éttermi asztalnál. Egy másik fotón Khai egy ugrálóvár falára kapaszkodik fel. A kislány arcát egyik fotón sem látni, de az leszűrhető a képekből, hogy nagyon szoros a kapcsolat anya és lánya között.

A fotósorozat végén kiderül, hogy nem esett messze az alma a fájától: a kis Khai a medence előtt pózol egy személyre szabott rózsaszín Versace köntösben, amelynek hátán arany színű nagybetűkkel a neve is szerepel.

Gigi Hadid kifakadt Bradley Cooper exe miatt

Suki Waterhouse a British Vogue-nak adott interjújában, amely július 2-án jelent meg, „sötét és nehéz” időszaknak nevezte Bradley Cooperrel való szakítását. Gigi Hadid, aki egykor jó barátnője volt az énekesnőnek, dühös a megjegyzése miatt és teljes mértékben a színész oldalán áll.

Mostanra elég erős vagyok, de amikor valami a nagy nyilvánosság előtt zajlik, és a mögöttes történet sötét és nehéz, és te valójában nem vagy jól, és nem tudod megmagyarázni a világnak, az nagyon elszigetelő tud lenni

- mondta. "Gigi teljes mértékben Bradley pártján áll, és ezt a saját ügyének tekinti" - tette hozzá egy bennfentes. „Nem fogja annyiban hagyni.” Ugyanakkor egy másik forrás szerint Suki az igazat mondta el. "Ha Giginek ez nem tetszik, az az ő problémája.”

Gigi Hadid és Bradley Cooper kapcsolata komolyabb, mint azt bárki gondolta volna

Gigi Hadid és Bradley Cooper románcáról eleinte csak pletykáltak, de 2024 márciusáig egyikük sem erősítette meg hogy együtt vannak. Később, miután csókolózás közben lefotózták őket, vállalták kapcsolatukat, ám akkor még mindenki azt hitte, nem lesz több futó románcnál. Bennfentesek szerint a 49 éves Bradley Cooper és a 29 éves Gigi Hadid afférja igazi kapcsolattá nőtte kimagát, a 20 év korkülönbség ellenére komolyan gondolják és nagyon szeretik egymást. Egy bennfentes szerint Hadid és Cooper is úgy szervezi az életét, hogy minél több időt tudjanak együtt tölteni. "Amikor elkezdődött, azt gondoltam, pár éjszakás kaland lesz, de egyre komolyabbá vált" - tette hozzá.