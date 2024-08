Iskolafóbia – Vedd észre a jeleket!

Mit tehet a szülő?

Ha a szülő az említett jeleket észleli gyerekén, akkor első lépésként mindenképpen le kell ülni a gyerekkel, és őszintén, higgadtan, támogató, segítő stílusban átbeszélni vele, hogy mi az, ami zavarja.

”Ezután érdemes a tanárokkal beszélni. Nem számon kérni, leteremteni őket, hanem a véleményüket, segítségüket, együttműködésüket kérni. A változást nem lehet egy-két beszélgetéssel, buksisimogatással elérni. Mint minden szorongásos fóbiánál, ennél is hosszabb időre és sok odafigyelésre van szükség ahhoz, hogy a panaszok enyhüljenek, megszűnjenek. Ha a tanárok partnerek ebben, de még így, együttes erővel sem sikerül pozitív változást elérniük, akkor mindenképpen érdemes pszichológust is bevonni a probléma kezelésébe.

A szakember a terápia mellett megtaníthatja az önmegnyugtatás relaxációs módszereit is, melyek a pánikrohamszerű tünetek jelentkezésekor rendkívül hasznosak lehetnek. Vannak olyan esetek is, amikor egy agresszív osztálytárs vagy egy bizonyos tanár keseríti meg a gyerek életét.

Ilyenkor nehéz hosszútávú javulást elérni, vagy azt, hogy megszűnjön a szorongás és a gyerek reggelente szívesen lépjen be az iskola kapuján. Ebben az esetben vagy akkor, ha az osztályfőnök nem partner a segítségnyújtásban, érdemes másik osztályt vagy iskolát keresni. Sok esetben ez szinte azonnal megoldja a problémát. Bizonyos esetekben hasznos lehet olyan alternatív pedagógiai módszerekkel működő tanintézményeket is számításba venni, ahol nagyobb figyelmet fordítanak a szociális érzékenység kialakítására, a gyerekek egymással való viselkedésére, a biztató, ösztönző tanítási módszerekre, így az érzékenyebb lelkivilágú, súlyos önbizalomhiánnyal küzdő gyerekek is könnyebben be tudnak illeszkedni, és a pedagógusok is több figyelmet fordítanak a gyerekek érzelmi és lelkivilágára„ – javasolja a szakértő.