15 dolog, amit soha ne mondj a gyerekednek

5. „Azonnal hagyd abba a sírást!”

A szakértők szerint fontos hagyni, hogy a gyerek sírjon, hogy kimutathassa az érzelmeit és a csalódottságát. Tudnia kell, hogy teljesen rendben van, ha boldog, ha szomorú, ha dühös, és így tovább. Elvégre egy felnőttnek sem mondjuk azt, hogy márpedig ebben a szent minutumban fejezze be a sírást – akkor miért mondanánk egy gyereknek?

6. „Ez nem olyan nagy dolog...”

Talán egy felnőttnek nem nagy dolog, de lehet, hogy a gyereknek nagyon is az. Ha az ellenkezőjéről próbálják meggyőzni, azzal csak megszégyenítve érzi magát az érzelmei miatt. Így aztán nemcsak az eredeti kiváltó ok miatt lesz szomorú, hanem amiatt is rosszul fogja érezni magát, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőle. Az ilyen megjegyzésekkel lehetetlen azt elérni, hogy a gyerek (vagy akár a felnőtt) megnyugodjon – éppen, hogy ellenkező hatást váltunk ki vele.

7. „Nyugodj meg!”

Megnyugodna, ha tudná, hogy kell. Ám ha egy gyerek belelovalta magát a hisztibe, akkor az ilyen megjegyzéseket meg sem hallja. A pszichológusok szerint a legjobb, amit tehetünk, ha megőrizzük a higgadtságunkat, és türelmesen kivárjuk, amíg véget ér az érzelmi vihar.

8. „A nagyfiúk/nagylányok nem félnek”

Minden gyerek érezhet félelmet az életkorától függetlenül. Ezzel a megjegyzéssel viszont azt sugalljuk, hogy az érzései nem helyénvalók, ami miatt azt fogja gondolni, hogy sem őt nem veszik komolyan, sem azt, amit érez.

9. „Nem vagy már kisbaba!”

Nem várható el egy gyerektől, hogy úgy viselkedjen, mint egy felnőtt, hiszen nem az. Ha a gyerek úgy viselkedik egy bizonyos helyzetben, mint egy bébi, akkor azon a helyzeten kell elgondolkodni, ami ezt kiváltotta belőle. A gyerekek gyakran akkor térnek vissza a kiskori viselkedésmódokhoz, amikor idegesek, szoronganak vagy félnek.

10. „Szégyelld magad!”

A kisgyerekek nem értik a szégyen fogalmát. Amikor ezt mondja nekik a szülő, csak annyit hall, hogy anya/apa nagyon dühös rá, de nem érti, hogy miért. A nagyobb gyerekeket pedig a megszégyenítés dacossá és agresszívvé teszi.