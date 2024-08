Kitálalt Matt Damon: Ben Affleck és Jennifer Lopez házasságáról vallott

A színész ritkán nyilatkozik a Good Will Hunting című filmben szereplő színésztársáról, jó barátjáról, ám a Radio Times Podcast legutóbbi epizódjában, ahol Ben Affleck testvére, Casey Affleck volt a vendége, Matt Damon mesélt arról, hogyan sikerült zárt falak között tartania a magánéletét Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával ellentétben.

Matt Damon Ben Affleck és Jennifer Lopez házasságáról vallott

Forrás: CBS via Getty Images

Matt Damon nagyon sajnálja, hogy barátja és Jennifer Lopez házassága tönkrement

„Nagyon szerencsés vagyok ebben a tekintetben… különösen, ha Casey testvérére, Benre gondolok” – fejtette ki a síznész.

Nem tudom elképzelni, milyen lehet ilyen figyelem alatt élni. És ez már 25 éve így van. Karrierünk sok szempontból párhuzamos volt, és én szerencsés vagyok, hogy megúsztam ezt a részt

– magyarázta a 53 éves Damon, majd hozzátette, bár ők ketten együtt váltak híressé az 1997-es Oscar-díjas filmjükkel, Ben életének részletei gyakrabban kerültek a médiába, mert ő fiatal és szingli volt.

„Az a magazinkultúra, ami akkoriban olyan népszerű volt… 25 évvel ezelőtt valahogy figyelmen kívül hagytak engem” – mondta, majd folytatta.

„Igen, egy házas férfi annyira unalmas” – folytatta, utalva házasságára Luciana Barrosóval, ami már 2005 óra tart.

Ami eladta ezeket a dolgokat, azok a botrányok és a szex, meg minden olyasmi volt, amit az emberek olvastak… és amíg te nem csináltál ilyesmit, nem volt igazán érdemes senkinek arra várni, hogy lefotózzanak, így végül békén hagytak

– zárta rövidre.

Jennifer Lopez kudarcként éli meg magánéleti válságát

A források szerint az énekesnő „frusztrált” és „megalázottnak” érzi magát, amiért második esélyük Ben Affleckkel kudarcot vallott. Bár a két fél még nem beszélt nyilvánosan a szakítás tényéről, második házassági évfordulójukat is külön töltötték. A popsztár a Hamptonsban vacsorázott barátaival, míg Ben Los Angelesben dolgozott.

A gyerekeket sem akarják sokkolni

Bár közös gyerekeik nincsenek, mindketten szülők és úgy érzik, őket is védeniük kell. Afflecknek három gyermeke van Jennifer Garnertől: Violet, Fin és és Samuel, Lopeznek pedig Marc Anthonytól születtek ikeri, Max és Emme. A házasságuk óta a gyerekek is rengeteget találkoztak és érthető módon őket sem akarják elszakítani egymástól. "Fontos számukra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az átmeneti időszakban is, nem szeretnék, ha úgy éreznék, hogy kihúzzák a szőnyeget a lábuk alól" - tette hozzá a lap informátora.