Kitálalt egy bennfentes: ezért kicsattanóan vidám Ben Affleck - FOTÓ

A gyerekei igazi gyógyírt jelentenek számára

"Ősz van, a gyerekek még vakáción vannak, így Ben, ha nem dolgozik, velük van leginkább. Violet, Seraphina és Samuel mindig jó kedvre derítik" - tette hozzá az informátor. Ráadásul Jennifer Lopez és az ő gyerekei is jóban vannak egymással, így Emme-mel és Maxszel is tartja a kapcsoatot. „A gyerekek elég idősek ahhoz, hogy tudják, mi történik" - mondta egy a bennfentes. „Nyilvánvalóan nagyon szomorúak. Nagyon örülnének, ha Ben és Jennifer Lopez rendbe tudnák hozni a dolgokat, de valójában lemondtak arról, hogy ez megtörténik. Tartják egymással a kapcsolatot, különösen Emme és Fin állnak közel egymáshoz. Nagyszerű a kapcsolatuk, mindig együtt lógnak. Nem fogják hagyni, hogy ez a válás tönkretegye azt, amijük van. Egy családként tekintenek magukra, és szerencsére ezt Jennifer és Ben is támogatják" - árulta el egy ismerősük és a legújabb hírek szerint pont a gyerekek miatt is halogatják, hogy beadják a válási papírokat a bíróságon: "Fontos számukra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az átmeneti időszakban is, nem szeretnék, ha úgy éreznék, hogy kihúzzák a szőnyeget a lábuk alól."

Ben Affleck újra iszik?

Felröppent az a hír is, hogy az elvonót is megjárt színész újra az alkoholhoz nyúlt, de egy kósza pletykát követően ezt sehol, senki nem erősítette meg, az utcán is általában kávéval a kezében látható. A szóbeszédet egyébként egy barátja terjesztette, mondván, aggódik Benért, aki folyton ideges, rossz kedvű és a szeme is pont olyan üveges, mint amikor napokon keresztül vedelt. Akkoriban ezt volt felesége, Jennifer Garner se hagyta szó nélkül, kijelentette, hogy minden segítséget megad exférjének, ha szükséges.