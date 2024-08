Jennifer Lopez a hétvégén Ben Affleck Los Angeles-i otthonában töltötte az idejét

Jennifer Lopez a hétvégén Ben Affleck Los Angeles-i otthonában tett látogatást, miután a nyarat nagyrészt külön töltötték. Egy forrás szerint Lopez szeretne minél több időt tölteni a színész gyerekeivel, mielőtt elkezdődik az iskola. Affleck és volt felesége, Jennifer Garner három gyereket nevelnek: Violet 18, Seraphina 15, Samuel pedig 12 éves. Lopez ikrei vannak, Max és Emme 16 évesek.

Jennifer Lopez a szakítás után is törődik Ben Affleck gyerekeivel

Jennifer Lopez a hétvégén Ben Affleck házában töltötte az idejét

„Az, hogy nem tölti minden idejét Bennel, nem jelenti azt, hogy ne törődne a gyerekeivel” – mondta a forrás a People magazinnak.

Mindig is fontosak voltak számára. Tavaly hónapokat töltött azzal, hogy megtalálja a tökéletes otthont az összeköltözésükhöz. Most, hogy visszatért Los Angelesbe, szeretne minőségi időt tölteni velük, mielőtt elkezdődik az iskola, és Violet elmegy egyetemre.

Affleck szintén próbál kedves és nyitott lenni a nehézségek ellenére is. Információk szerint a színész „jól van”, és „akkor érzi magát a legjobban, amikor elfoglalt, és most is folyamatosan dolgozik”. Bár a nyár nem volt számára könnyű, igyekszik minden napot a lehető legjobban kihasználni.

Az egymástól elhidegült Jennifert és Bent hónapok óta nem látták együtt

A párost utoljára június 2-án látták együtt Ben fia, Samuel kosárlabda meccse előtt, de mindketten nagyon feszültnek tűntek. Ben Affleck Jennifer Lopez 55. szülinapi buliján, a pazar Bridgerton témájú partin sem vett részt. Ben Afflecket jegygyűrűje nélkül kapták lencsevégre Los Angelesben, amikor JLo az 55. születésnapját ünnepelte. A Dailymail információi szerint a sztár páros már előkészítette a válási papírokat, amelyeket egy későbbi időpontban nyújtanak be. Azt is tudni vélik, hogy Jennifert ezúttal még jobban felzaklatta a szakításuk, mint korábban, mert szétválásuk öt gyereket is érint. Violet mellett Ben Affleck a 15 éves Fin és a 12 éves Samuel is közös gyereke volt feleségével, Jennifer Garnerrel.

Ben Affleck újra iszik?

Felröppent az a hír is, hogy az elvonót is megjárt színész újra az alkoholhoz nyúlt, de egy kósza pletykát követően ezt sehol, senki nem erősítette meg, az utcán is általában kávéval a kezében látható. A szóbeszédet egyébként egy barátja terjesztette, mondván, aggódik Benért, aki folyton ideges, rossz kedvű és a szeme is pont olyan üveges, mint amikor napokon keresztül vedelt. Akkoriban ezt volt felesége, Jennifer Garner se hagyta szó nélkül, kijelentette, hogy minden segítséget megad exférjének, ha szükséges.