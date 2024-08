Ben Affleck lányát Jennifer Lopez ruhájában fotózták le

Miközben sorra érkeznek a találgatások Ben Affleck és Jennifer Lopez válásával kapcsolatban, a 18 éves Violet mostohaanyja ruhájába bújt. Jennifer Lopez 2023-ban viselte ugyan ezt a ruhát egy Valentin-napi randin Violet édesapjával, Ben Affleckkel.

Vajon Violet Affleck Jennifer Lopez más ruháját is hordja?

Forrás: Getty Images/

Violet Affleck lazán, Jennifer Lopez elegánsan viselte ugyan azt a ruhát

A 18 éves fiatal egy kétszínű Dolce & Gabbana ruhát viselt vasárnap Los Angelesben, amikor Jennifer 16 éves ikreivel, Max-szal és Emme-vel ebédeltek együtt. Violet könnyed, kissé bohókás stílust sugárzott a kétszínű, V-alakú nyakkivágású Dolce & Gabbana wrap ruhában. A sifon darab omló ujjakkal és rózsaszín kontrasztos redőkkel rendelkezik. A lenyűgöző ruha kiegészítéseként lazább megközelítést választott, és a megjelenését piros fűzős tornacipővel és fehér tornazoknival egészítette ki. Violet laza viseletével ellentétben a stílusikon JLo korábban egy Dolce & Gabbana övvel és csillogó gyémánt fülbevalókkal dobta fel a fodros ruhát, amikor 2023 februárjában romantikus Beverly Hills-i vacsorára mentek Bennel.

Hogyan festett Violet Jennifer Lopez ruhájában? Nézd meg itt!

Ez még majd egy évvel azelőtt történt, hogy a házassági problémákról szóló pletykák felszínre kerültek. Violet és JLo közös divatérzéke aligha lepi meg a rajongókat, különösen azután, hogy a párt együtt látták vásárolni Hamptonsban a július 4-i ünnepek alatt. Ugyanezen a nyaraláson a duót a Sag Harborban található LoveShackFancyben látták ruhákat nézegetni.

Az egymástól elhidegült Jennifert és Bent hónapok óta nem látták együtt

A párost utoljára június 2-án látták együtt Ben fia, Samuel kosárlabda meccse előtt, de mindketten nagyon feszültnek tűntek. Ben Affleck Jennifer Lopez 55. szülinapi buliján, a pazar Bridgerton témájú partin sem vett részt. Ben Afflecket jegygyűrűje nélkül kapták lencsevégre Los Angelesben, amikor JLo az 55. születésnapját ünnepelte. A Dailymail információi szerint a sztár páros már előkészítette a válási papírokat, amelyeket egy későbbi időpontban nyújtanak be. Azt is tudni vélik, hogy Jennifert ezúttal még jobban felzaklatta a szakításuk, mint korábban, mert szétválásuk öt gyereket is érint. Violet mellett Ben Affleck a 15 éves Fin és a 12 éves Samuel is közös gyereke volt feleségével, Jennifer Garnerrel.