Bár már hónapok óta tudni lehet, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága válságban van, a pár egyelőre elzárkózik attól, hogy a szakításukat hivatalosan is bejelentsék. Sokáig arra lehetett gondolni, nem biztosak a döntésükben, de egy bennfentes szerint ennek teljesen más oka van.

Kitálalt a bennfentes: Jennifer Lopez és Ben Affleck ezért nem hozza nyilvánosságra a szakítását

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck a lehető legfájdalommentesebben akarják intézi a különválást

"Kölcsönös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ez az átállás a lehető legegészségesebb és legkönnyebb legyen" - nyilatkozta egy jólértesült és hozzátette, semmi kétség, a pár tagjai már nincsenek együtt, sőt, néhány hivatalos dolgon kívül nem is beszélnek egymással. Ben Affleck már meg is vette magának a következő lakhelyéül szolgáló kastélyt és Jen is nézeget, ugyanis a közös villájukat egy ideje már árulják. A bennfentes arról is beszélt, a pár szándékosan húzza az időt, mielőtt hivatalosan is közzétennék, hogy válnak. A papírok egyébként már elkészültek, alá is írták őket, de még nem adták be a bíróságon. Az Entertainment Tonight forrása szerint Affleck és Lopez azért várnak hivatalos válásuk bejelentésére, mert meg akarnak bizonyosodni arról, hogy minden zökkenőmentesen zajlik majd és egyik érintett sem sérül. "Egyikük sem akarja siettetni. A lehető legnagyobb empátiával kezelik az ügyet" - nyilatkozta.