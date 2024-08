Csodaszép John Travolta lánya: Ella Bleu édesapjával együtt szurkolt az olimpián - FOTÓ

Ella Bleu Travolta színésznőként is ismert, és több filmben is szerepelt, köztük a Vén csontok című vígjátékban 2009-ben, ahol édesapjával, John Travoltával és Robin Williamsszel játszott együtt. Ella Bleu már korán belecsöppent a filmiparba, köszönhetően híres szüleinek, de saját jogán is bizonyította tehetségét. 2019-ben szerepelt a Mérgező rózsa című filmben, ahol szintén édesapjával játszott együtt. Ella Bleu Travolta színészi karrierje mellett érdeklődik a divat és a zene iránt is, és aktívan részt vesz a közösségi médiában, ahol követőivel megosztja mindennapjait.

Édesanyját, Kelly Prestont 2020-ban vesztette el. Kelly Preston 57 évesen hunyt el, a mellrákkal vívott kétéves harc után. A híres színésznő csendben küzdött a betegséggel, csak a közeli családtagjai és barátai tudtak róla. Preston halála mélyen megrendítette családját és rajongóit. John Travolta az Instagramon osztott meg egy szívszorító üzenetet, amelyben megköszönte a kórház dolgozóinak a gondoskodást és a támogatást, amit felesége kapott. A közösségi médiában számos híresség és rajongó is kifejezte részvétét.