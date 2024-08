Nicole Kidman gyönyörű lányaival és férjével élvezi a párizsi olimpiát - FOTÓ

Keith Urban és Nicole Kidman lányaik, a 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret mindenhová követik a szüleiket, most éppen a párizsi olimpián izgulnak együtt a versenyzőkért. A fiatal lányok élete nem éppen szokványos, de kísértetiesen hasonlít apjukéra.

Nicole Kidman a lányaival és a férjével a párizsi olimpián

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman lányai éppen úgy élnek, mint egykor az édesapjuk

A párizsi olimpián több fotó is készült Nicole Kidman családjáról, ugyanis mindannyian együtt utaztak a játékokra, hogy szurkolhassanak a versenyzőknek. És ha már a divat fővárosában vannak, nem hagytak ki egyéb rendezvényeket sem, vagyis úgy tűnik, meglehetősen jól mulatnak. A 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret élete nem hasonlít a velük egykorú tinikére, de édesapjukéra annál inkább. Keith Urban népszerű countryénekes ugyanis elárulta, amikor ő volt fiatal, szintén rengeteget utaztak a családjával. „Gyerekkoromban a családunk sokat költözött. Számomra a 'szülőváros' mindig is inkább a családomat jelentette, és egy helyet, ami bennem van - valahol, ahol megtalálom a középpontomat” - írta Keith az Instagramon Keith egy fiatalkori fotója mellé, amivel új kislemezét, a Heart Like A Hometownt népszerűsíti.

Úgy tűnik, az élete azóta sem változott, hiszen neki és Nicole Kidmannek is sokat kell utaznia vagy a forgatások vagy a fellépések miatt, a gyerekeik pedig természetesen velük tartanak, vagyis az otthonuk továbbra is ott van, ahol a családjuk. Nem úgy tűnik, mintha ezt bánnák, hiszen a róluk készült képeken jól látható, hogy milyen boldogok együtt. A countryénekes korábban is beszélt családjukról és arról, milyen értékek szerint nevelik a lányaikat. „Ő és én is mindketten szoros, négytagú családi egységből származunk, a lányainkkal is ezt próbáljuk meg elérni, hogy egy szoros kis egységet alkossunk, bárhol is vagyunk. A világ minden táján otthonra lelünk”- mondta.

Keith Urban nemrég megnyílt arról is, hogy milyen komoly függőségekkel küzdött még a Nicole Kidmannel való kapcsolata elején. „2006-ban házasodtunk össze, és alig négy hónapja voltunk házasok, a függőségeim, amelyek ellen nem tettem igazán semmit, szétverték a kapcsolatukat” - mondta. Alkohol- és drogproblémákkal egyaránt küzdött, és úgy döntött, hogy változtat, Nicole Kidman pedig mindenben támogatta.