Sarah Jessica Parker férjével és három gyerekével szurkol a párizsi olimpián - FOTÓ

A családi kikapcsolódásról most legidősebb gyerekük, James osztott meg jó néhány fotót lapozós posztban a közösségi oldalon.

Jennifer Hudsonnal is fotózkodott

Sarah Jessica Parker Párizsban a Szex és New York-beli kolléganőjével, Jennifer Hudsonnal is találkozott, amit az Eiffel-toronnyal a háttérben meg is örökítettek. Az And Just Like That 3. évadának forgatásásról pedig Parker osztott meg fotókat nemrégiben. A képen a színésznő hatalmas kalapot visel, amitől a legfanatikusabb rajongóknak is fennakadt a szemük.

Sztárparádé Párizsban

Nem csak Parkerék, de Nicole Kidman, Keith Urban és lányaik, a 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret is Párizsba utazott az olimpiára. A pletykák szerint pedig Tom Cruise nagyszabású meglepetésre készül a 2024-es párizsi olimpia záróceremóniáján és állítólag lázasan készül a nem mindennapi feladatra. Bennfentesek szerint Vilmos herceg, György és Sarolta a jövő héten indulnak Párizsba és úgy tudni, ha jól érzi magát és orvosai engedik, Katalin hercegné - aki nagy sportrajongó - is velük tart majd.