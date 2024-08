Meghan Markle születésnapját figyelmen kívül hagyja a királyi család: ez az oka

Ez pedig idén sincs másként, vagyis most sem tudnának megfelelő fotót közölni Meghanról, amennyiben egyáltalán szeretnék felköszönteni.

A kapcsolatuk nem lett jobb az elmúlt évben, továbbra is beárnyékolja a viszonyukat az, hogy Harry és Meghan a királyi család pocskondiázásából szerzett bevételeket,

az is sokat elárul, hogy Károly király nem szervezte át a programját azért, hogy találkozzon fiával, amikor nem is olyan rég Harry Angliába látogatott. Meghan Markle és a gyerekek azonban hosszú ideje nem is voltak az Egyesült Királyságban, aminek a hivatalos oka az, hogy féltik a biztonságukat. Ugyanis nem kapnak hivatalos védelmet azóta, hogy már nem a királyi család dolgozó tagjai.