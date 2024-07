Nem véletlenül nem viszi Katalin és Vilmos fontos eseményekre Lajos herceget: komoly oka van

Úgy tűnik, Lajos herceg gyakran lemarad az izgalmasabb sporteseményekről, amelyeket idősebb testvérei élvezhetnek. Katalin és Vilmos legkisebb gyermekének hatalmas rajongótábora van, amelynek tagjai ezt nehezményezték is, találgatásokba kezdtek, vajon mi lehet ennek az oka, és mit csinálhat a trónörökös legkisebb fia olyankor, amikor családja valahol szórakozik. Ám bármit is hittek és hisznek, tévednek, komoly okai vannak annak, hogy a Lajos herceg nem mindenhol jelenik meg.

Mostanában nem jellemző, hogy Katalin és Vilmos Lajos herceget is magával vinné a nagyobb eseményekre

Forrás: AFP

Katalin és Vilmos döntése, hogy Lajost elengedik-e a párizsi olimpiára szurkolni

Folynak a találgatások, hogy vajon több királyi családtag is csatlakozik-e Anna hercegnőhöz és a 2024-es párizsi olimpia közönségéhez, hogy drukkoljon a brit olimpikonoknak. Katalin, bár Wimbledonban ott volt, a betegsége miatt nem utazik Párizsba. Hogy a gyerekek közül kik lehetnek ott, abban az életkor is szerepet játszik. Lajos a legfiatalabb Vilmos és Katalin három gyermeke közül, de Richard Fitzwilliams királyi kommentátor úgy véli, hogy lehet egy másik ok is annak, hogy a hatéves kisfiú sok eseményről lemarad, és ez a pimasz bohóckodásával függ össze.

„Nyilvánvaló, hogy György herceget a kora és a státusza miatt választják ki bizonyos eseményekre. Ugyanez vonatkozik Saroltára is. Lajos közülük a legfiatalabb, és mivel Vilmos és Katalin ügyelnek arra, hogy egyensúlyban tartsák a magánéletet, és azt a nyilvánvaló vágyat, hogy minden gyermeküket láthassák a királyi család rajongói és alattvalói — magyarázta a szakértő, aki szerint felmerül egy másik ok is: a grimaszolás.

„Minél fiatalabbak a gyerekek, annál valószínűbb, hogy arcokat vágnak és ellopják a show-t! A sajtó imádja ezt, de eltereli a figyelmet a fő eseményről” — árulta el Fitzwilliams.

A Lajos-rajongók azért nem maradnak kedvencük nélkül, ha sportversenyekre nem is szívesen viszik, de idén több királyi eseményen ott volt a legkisebb walesi herceg.