Brad Pitt leghőbb vágya most egy újabb gyerek: „Minél hamarabb, annál jobb"

Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon kapcsolata egyre komolyabbra fordul. A pár már az esküvőt is tervezi, de ennél sokkal fontosabb dologra koncentrálnak igazán: közös gyereket szeretnének, minél hamarabb.

Brad Pitt és Ines de Ramon az első nyilvános megjelenésükön

A 60 éves Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon nagyon szeretnének családot alapítani, ez nekik most az esküvőnél is fontosabb. „A munkán kívül teljes mértékben erre koncentrál" - mondta egy bennfentes Brad Pittről. „Minél hamarabb, annál jobb" - tette hozzá majd elmondta, hogy a pár legutóbbi európai útja lehetőséget adott nekik arra, hogy sok időt töltsenek kettesben. „Szorítanak azért, hogy hamarosan jó híreket közölhessenek." És ha a babavárás nem sikerül természetes úton, a 60 éves Brad „azt mondta, hogy az IVF is egy lehetőség" - teszi hozzá a bennfentes. „Bradnek nincsenek aggályai azzal kapcsolatban, hogy ilyen későn újra apa legyen. Egyrészt az egészsége kiváló, és több energiája van, mint valaha. Tényleg évtizedekkel fiatalabbnak érzi magát a koránál."

„Tagadhatatlan, hogy a gyerekeivel való kapcsolata megromlott, és a szíve megszakadt emiatt. Nem várja, hogy egy új baba mindent helyrehozzon, de biztosan új örömet hoz majd neki, és erre most nagy szüksége van."

Brad Pitt reméli, hogy a barátnője hatására megkegyelmeznek neki gyerekei

Brad Pitt és gyerekei között teljesen elmérgesedett a viszony, ugyanis a válási procedúra során mindannyian az anyjuk, Angelina Jolie mellé álltak. Többen nyilvánosan is hátat fordítottak apjuknak azzal, hogy elhagyták a vezetéknevét. A színész azonban még nem vesztett el minden reményt, abban bízik, barátnője, Ines de Ramon segítségével visszatalálhatnak egymáshoz.