Angelina Jolie visszavonta az FBI elleni indított pert: Brad Pittről akart adatokat

Két év jogi csatározás után Angelina Jolie feladta a küzdelmet: visszavonta az FBI ellen benyújtott keresetét. A színésznő eredeti célja az volt, hogy a korábbi, kapcsolati erőszak miatt Brad Pitt ellen tett feljelentése miatti nyomozás során a Szövetségi Nyomozó Iroda birtokába jutott adatokat, az információs szabadságra hivatkozva megszerezze.

Angelina Jolie szerette volna megszerezni a Brad Pitt elleni nyomozás adatait

Forrás: AFP

Angelina Jolie Jane Doe néven adott be keresetet az FBI ellen

Az In Touch birtokába jutott bírósági dokumentumok szerint Jane Doe, aki feltehetően Angelina Jolie, szeptember 25-én, szerdán tájékoztatta a bíróságot a döntéséről. A beadványban ez áll: „A felek ezennel megállapodnak abban, hogy a keresetet elutasítják, és minden fél maga viseli a saját díjait és költségeit.”

A színésznő a keresetét az FBI ellen Jane Doe álnéven nyújtotta be 2022 márciusában. A per erősen szerkesztett anyagából kiderül, hogy Angelina 2021-ben információszabadságról szóló kérelmet nyújtott be az FBI-hoz. Bizonyos iratokat kért a nyomozóhatóságtól, amelyek az FBI Brad Pitt ellen folytatott vizsgálatával kapcsolatosak. A nyomozást azért indították, mert Angelina Jolie feljelentést tett az állítólag 2016. szeptember 14-én egy magánrepülőgép fedélzetén történt hírhedt incidens miatt, amely még a sztárpár válása előtt történt. A színésznő azt állította, hogy Brad Pitt fizikailag és verbálisan bántalmazta őt és a gyerekeiket.

Brad Pitt mindig is tagadta a vádakat, és vitatta ex-felesége verzióját az ügyről. Ügyvédje, Anne Kiley korábban azt mondta: „Brad az első naptól kezdve elismert mindent, amiért felelős — ellentétben a másik oldallal —, de nem fog magára vállalni semmit, amit nem ő tett. Mindenféle személyes támadás és félrevezetés áldozata lett”.

Hozzátette: „Szerencsére a különböző hatóságok, amelyeket a másik oldal az elmúlt hat évben megpróbált felhasználni ellene, önállóan döntöttek. Brad továbbra is válaszolni fog a bíróság kérdéseire, ahogy azt eddig is következetesen tette”.

Az FBI és a L.A. Megyei Gyermek- és Családvédelmi Hivatal vizsgálatot indított a repülőgépes incidens után. 2016 novemberében az FBI szóvivője bejelentette, hogy nem emelnek vádat Brad ellen. „Az FBI felülvizsgálta a körülményeket, és nem folytat további vizsgálatot. Az ügyben nem emeltek vádat” - mondta.