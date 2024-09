James Hewitt - akiről azt is rebesgették, hogy ő lehet Harry herceg apja - , Diana egykori szeretője egy évtizeddel ezelőtt milliókért árulta a hercegnő hozzá írt szerelmes leveleit. Diana egykori testőre, Ken Wharfe az eset kapcsán azt nyilatkozta, ő annak idején próbálta megóvni a hercegnőt a férfitól. Wharfe 1987-től 7 éven keresztül védte Dianát, és saját bevallása szerint többször óvatosságra intette a hercegnőt - felhívta a figyelmét arra, hogy nagyon óvatosnak kellene lennie. A férfi a szeretőt is többször figyelmeztette, hiszen biztos volt benne, románcuk nem végződhet jól. ,,James sokkal szerelmesebbnek tűnt, mint Diana, és szentül hitte, hogy ha elválik Károlytól, boldogan élnek majd egy birtokon, Devonban" - nyilatkozta akkoriban Ken. ,,Én mondtam neki, hogy ez biztosan nem fog megtörténni, és kértem arra, ha vége lesz a kapcsolatuknak, válassza a helyes utat." A testőr számára később bebizonyosodott, hogy ez nem fog könnyen menni, Hewitt ugyanis tönkre fogja tenni az életét a hercegnő miatt. Így is lett, a szerető depresszióba esett 1991-es szakításuk után, mert nem bírta elviselni, hogy Diana elhagyta őt - valószínűleg a levelek áruba bocsájtásával akart később most elégtételt venni Dianán.