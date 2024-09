Katalin hercegné ruhái: ezeknek a divattervezőknek a kreációiból válogat a walesi hercegné

Aristoc

Katalin hercegné kedvenc selyemharisnya-forrása. Ők készítik azokat az úgynevezett meztelen harisnyák, amelyeket a walesi hercegné olyan szívesen visel.

LK Bennett

Hogy Katalin hercegné a márka rajongója, az enyhe kifejezés. Őfelsége szürkésbarna és fekete lakkcipőit, piros masnis tűsarkúit, piros pántos szandáljait, tengerészkék udvari cipőit és nude platformcipőit is innen szerzi be.

Mulberry

A luxusmárka kultikus rajongótábort alakított ki kiválóan megmunkált bőrtáskáival. Katalin hercegné több klasszikus és kézitáskát is hordott már nyilvánosan, de megjelent már a Mulberry smaragdzöld békejelmintás ruhájában is.

A királyi ékszerek

Ha ékszerekről van szó, Katalin ercegné egyértelműen a „kevesebb több” típushoz tartozik. Természetesen óriási zafír eljegyzési gyűrűje minden alkalommal ellopja a show-t, de általában egy pár fülbevalóval szokta azt kiegészíteni. A luxus ékszerek szempontjából is hűségesnek bizonyul.

Kedvencei Kiki McDonough és a Links of London. Az ikonikus eljegyzési fotójához a Links of London „Hope Egg” egyszerű gyémánt fülbevalóját választotta, amely egy hercegnőhöz illő klasszikus képet sugároz. Első hollywoodi eseményén is Links of London fülbevalót viselt, a „Bubble Stiletto” iolit fülbevalót választotta. A hercegné előszeretettel viseli Kiki McDonough ékszereit is, aki a féldrágaköveket a legfinomabb gyémántokkal vegyíti. Amikor élénk színhez van kedve.

Nem vagy hercegné? Sebaj! Ha megengedheted magadnak, te is válogathatsz a fenti divatmárkák darabjai közül, és horhatod Kate Middleton ruháit, vagy valami azokhoz hasonlót.