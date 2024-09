Amal Clooney: „A paparazzók is részei annak az életnek, ami boldoggá tesz"

A gyerekről nem gyakran készülnek paprazzifotók

George nővére kerüli a reflektorfényt

A világsztárról nem mindenki tudja, hogy van egy testvére is. Ez nem csoda, ugyanis George Clooney nővére, Ada ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt. teszi azt annak ellenére, hogy egy időben kacérkodott a gondolattal, hogy öccse nyomdokaiba lép, szerinte jó is lett volna benne, ám mégis a kisvárosi élet választotta és könyvelőként dolgozott. Ezt azzal magyarázta, hogy bár a színészet érdekelte, a hírnévvel nem biztos, hogy tudott volna bármit is kezdeni. A Clooney-esküvőn azért őt is sikerült lencsevégre kapni.