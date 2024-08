Vészhelyzet: harminc éve kezdődött a legmenőbb kórházsorozat – Mi lett a szereplőkkel?

A nthony Edwards (Dr. Mark Greene)

Dr. Mark Greene, akit Anthony Edwards alakított, a „Vészhelyzet” egyik legmeghatározóbb karaktere volt. Greene tragikus halála a nyolcadik évadban az egyik legemegdöbbentőbb pillanata a sorozatnak. Edwards azóta olyan filmekben szerepelt, mint a Zodiákus és a Miracle Mile, valamint sorozatokban, mint az Esküdt ellenségek. 2008-ban rendezőként is debütált. A színész 1994-ben vette feleségül Jeanine Lobell sminkmestert, akitől négy gyermeke van, de 2015-ben elváltak.

E riq La Salle (Dr. Peter Benton)

Eriq La Salle Dr. Peter Benton, a tehetséges sebész szerepét játszotta, akit a sorozat során számos személyes és szakmai kihívás érintett. A „Vészhelyzet” után La Salle a kamera másik oldalán is megvetette a lábát, és rendezőként, valamint producerként is tevékenykedett. Rendezői munkáit olyan sorozatokban láthattuk, mint a Chicago P.D., a Lucifer, és az Esküdt ellenségek. La Salle íróként is tevékeny, és több regényt is publikált.

S herry Stringfield (Dr. Susan Lewis)

S herry Stringfield Dr. Susan Lewis szerepét játszotta, aki az első évadok egyik kedvenc karaktere volt, és később több évadban is visszatért a sorozatba. Stringfield a „Vészhelyzet” után kisebb szerepeket vállalt televíziós sorozatokban és filmekben, és inkább a családi életre koncentrált. Jelenleg szinkronszínészként is tevékenykedik, és számos hangjáték-sorozatban szerepel.

G oran Visnjic (Dr. Luka Kovač)

Goran Visnjic később csatlakozott a Vészhelyzet csapatához, mint Dr. Luka Kovač, aki gyorsan népszerűvé vált a nézők körében. Visnjic azóta is aktív színész, és olyan sorozatokban szerepelt, mint a Timeless és a The Boys. Emellett filmekben is láthattuk, például a Tetovált lányban. Visnjic Horvátországban él családjával, és gyakran visszatér hazájába filmes projektek miatt.