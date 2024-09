Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt - Lesifotókon a válófélben lévő pár

Amióta Jennifer Lopez beadta a válókeresetet, többször lehet Ben Affleckkel látni, mint egész nyáron. Most újra fotók készültek róluk: a gyermekeik iskolájánál.

Jennifer Lopez és Ben Affleck állítólag barátságosak de hűvösek egymással

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez azt teszi, ami a gyerekeknek a legjobb

A TMZ fotóinak a tanúsága szerint Jennifer Lopez és Ben Affleck kedd este találkoztak gyermekeik Los Angeles-i iskolájánál. A bennfentesek szerint nagyon udvariasak és hűvösek egymással, de a gyerekeik jóléte számukra az első. Ezt bizonyítja az is, hogy korábban arról lehetett olvasni, hogy Ben három és Jennifer két gyereke miatt nem tudták sokáig kimondani, nincs közös jövőjük, mert nem akarják tönkretenni a közöttük lévő barátságot.

Lopeznek és Afflecknek nincs közös gyereke, mindketten a korábbi házasságukból született gyerekeket vitték a kapcsolatba, nagy patchwork-családot alkotva ezzel. Affleck a 18 éves Violet, a 15 éves Fin és a 12 éves Samuel édesapja, Lopeznek pedig ikrei születtek Marc Anthony zenésztől, Emme és Max 16 évesek. „Különösen Emme és Fin állnak közel egymáshoz. Nagyszerű a kapcsolatuk, mindig együtt lógnak. Nem fogják hagyni, hogy ez a válás tönkretegye azt, amijük van. Egy családként tekintenek magukra, és szerencsére ezt Jennifer és Ben is támogatják” - nyilatkozta korábban egy ismerősük.

Nemrégiben is lencsevégre kapták őket

Hatalmas port kavart, amikor lefotózták, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck a minap reggel gyerekeik társaságában együtt villásreggeliztek, ráadásul nem is akárhogyan... egymás kezét fogták és csókolóztak is, sőt a színésznő a jegygyűrűjét is viselte. A jólértesültek szerint azonban szó sincs újrakezdésről, bár vitathatatlan, hogy a kémia a mai napig erős köztük.

Jennifer Lopez és Ben Affleck két évig voltak házasok, mielőtt augusztusban az énekesnő beadta a válókeresetet. Úgy tudni, nincs házassági szerződésük.