Hiába a közös romantikázás, továbbra is válik Ben Affleck és Jennifer Lopez

A válásuk bejelentését megelőző hónapokban egyáltalán nem lehetett együtt látni a sztárpárt, nem is lepett meg senkit, amikor Jennifer Lopez a második házasságuk évfordulóján beadta a papírokat. Mindenki azt hitte, hogy ezzel végleg lezárul a közös ügyük, de úgy tűnik, hogy mégis van folytatása a szappanoperának, ugyanis nemrég együtt látták őket és gyerekeiket. „Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek" - számolt be egy szemtanú a közös időtöltésükről. Sokakban ezek után jogosan merült fel a kérdés, hogy vajon akkor ismét együtt vannak-e, de Jennifer Lopez és Ben Affleck nem szolgál egyszerű válasszal, ugyanis annak ellenére, hogy csókolóztak és az énekesnő ismét viseli jegygyűrűjét állítólag a válásuk továbbra is zajlik...

Jennifer Lopez és Ben Affleck még mindig válnak

„Jennifer Lopez próbál barátságos lenni Bennel. A válás ügyében azonban továbbra is haladnak előre" - állítja egy bennfentes, ami azt jelenti, hogy nem gondolták meg magukat, a közösen eltöltött idő sem változtatott az eredeti terveiken. Az illető azt is tudni véli, hogyan igyekeznek rendezni a a pénzügyi kérdéseket. A pár ugyanis nem kötött házassági szerződést, ami azt jelenti, hogy a két év alatt megszerzett vagyonuk közösnek minősül, ami okozhat némi problémát, és sok bennfentes úgy gondolta, emiatt akár el is durvulhat a válási procedúra, de a legfrissebb információk szerint ilyesmire nem kell számítani. „A pénzügyi részleteket barátságosan dolgozzák ki" - mondta az informátor. „Egy válás sosem könnyű, de Jennifer nem akar önző lenni" - tette hozzá.

Jennifer Lopez házat keres

A színésznő állítólag nagyon szeretne megvenni egy 55 millió dollár értékű Los Angeles-i kastélyt. Ami még ennél is érdekesebb, hogy a Jennifer Lopez által kiszemelt ingatlan közvetlenül Sean „Diddy” Combs birtoka mellett található. Az énekesnő állítólag mindent megtesz annak érdekében, hogy megegyezzen a 30 000 négyzetméteres birtok megvásárlásáról, amely a néhai BCBG alapító, Max Azria tulajdonában állt. Az Azria-birtok a Holmby Hills negyedben található, és májusban került fel az ingatlanpiacra. A kastély 14 hálószobával, üvegházzal, vendégházzal, hatalmas medencével és szaunával, házimozival és játékszobával rendelkezik.