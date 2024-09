Jennifer Lopez és Ben Affleck között még mindig erős a kémia: ezért estek nyilvánosság előtt egymásnak

Hatalmas port kavart, amikor lefotózták, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck a minap reggel gyerekeik társaságában együtt villásreggeliztek, ráadásul nem is akárhogyan... egymás kezét fogták és csókolóztak is, sőt a színésznő a jegygyűrűjét is viselte.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a csók ellenére még mindig válnak

Forrás: Getty Images

Senki nem tudta, mit keres együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck

Az állítólag elhidegült párt szombaton együtt látták reggelizni gyermekeikkel a kaliforniai Beverly Hills Hotelben. A PageSix szemfüles olvasója adta le a drótot, ezt írta a lapnak: „Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek." A tény mindenkit meglepett, pláne, hogy Affleck a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon se vett részt, ott volt viszont Matt Damon és Jennifer nagyon szeretett volna a válásáról beszélgetni vele, de lapinformációk szerint a színészt nem érdekelte a téma. "Matt Damon leállított minden olyan kísérletet, amellyel JLo megpróbálta megvitatni Bent a premieren. Matt azt mondta Jennifernek, örül, hogy jól van, és hálás a filmben való részvételéért, de világossá tette, hogy egyáltalán nem akar Benről beszélni" - nyilatkozta egy szemtanú.