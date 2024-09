„Ha én nem lennék, nem lenne Julia Roberts" - felháborító kijelentést tett a színésznő testvére

Julia Roberts testvére, Eric Roberts volt az első a famíliájukból, aki betört Hollywoodba. A színész rengeteg filmben szerepelt, köztük olyan sikeres alkotásokban, mint A cigányok királya, amiért Golden Globe-jelölést is kapott, de láthattuk őt a Szökevényvonatban, a Gyilkos ösztönben és A sötét lovagban is egyebek mellett. A 68 éves színész a pályája során többszáz filmben tűnt fel, sikeres karriert tudhat a magáénak, ráadásul színpadi szerepeket is vállal. Szintén tehetséges testvérrel büszkélkedhet, ám egy szerencsétlen interjúban szinte magának követelte Julia Roberts sikereit, ahogy a lányáét, Emma Roberts-ét is, ami miatt most magyarázkodik...

Julia Roberts testvére, Eric Roberts

Forrás: Getty Images

Julia Roberts testvére nyilvánosan kért bocsánatot felháborító kijelentéséért

Eric Roberts még 2018-ban adott egy olyan interjút, ami miatt sokak szemöldöke felszaladt. A híres színész, aki olyan családtagokkal büszkélkedhet, mint a húga, Julia Roberts és a lánya, Emma Roberts. Utóbbi, a 33 éves fiatal színésznő gyerekkorától fogva játszik, a legtöbben pedig az Amerikai Horror Storyból ismerik, de játszott a Családi üzelmekben és a Madame Web című filmekben. Julia Roberts-et pedig senkinek nem kell bemutatni, hiszen az Oscar-díjas amerikai színésznőt rengeteg ikonikussá vált filmben láthattuk. Eris Roberts azonban úgy véli, a két nő sikere neki köszönhető, ezt mondta legalábbis abban az elhíresült interjúban, amiért most kér nyilvánosan bocsánatot.

Ha én nem lettem volna, nem lenne Julia Roberts és Emma Roberts, mint hírességek, mint színésznők, és erre nagyon büszke vagyok.

Amikor Julia először jött New Yorkba, bementem a William Morrishoz, és azt kérdeztem: 'Melyikőtök fogja szerződtetni a húgomat, Juliát?' Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindenki tudja, hogy én voltam az első, mert messze az első voltam. Én voltam az első, aki Golden Globe- és Oscar-jelölést kapott, úgyhogy büszke vagyok" - mondta a színész, aki ezek után ragaszkodott ahhoz is, hogy ő és testvérei - Julia és Lisa - nagyon jó kapcsolatot ápolnak annak ellenére, hogy a híresztelések teljesen másról szóltak. Most, az életrajzi könyvében kér elnézést szavaiért.