Julia Roberts 22 év után is odavan a férjéért - Szerelmes fotót posztolt

Julia Roberts több hírességgel randevúzott, férjnél is volt - aki érdekes dolgokat teregetett ki kapcsolatukról-, mire megtalálta élete szerelmét. Danny Modert egy filmforgatáson ismerte meg még a 2000-es évek elején, kapcsolatuk pedig hamar elmélyült. 2002-ben összeházasodtak, és született három gyermekük. A pár azóta is végtelenül boldog együtt, amit remekül bizonyít, hogy most ünnepelték 22. házassági évfordulójukat.

22 év után is odavan egymásért Julia Roberts és férje, Danny Moder

Forrás: Getty Images/President Biden hosts Kennedy Center Honorees At The White House

Julia Roberts nosztalgikus fotóval adta a világ tudtára: még mindig szerelmes

A jeles nap alkalmából a színésznő egy romantikus képet osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen szerelmes csókot vált a férjével. A mai világban nagyon értékes, pláne a hollywoodi sztárok között, hogy ennyi idő után is izzik a házaspár között a levegő.

Julia Roberts soha nem látott képet posztolt a fiáról

Az idő nagyon gyorsan repül, biztosan ezt érzi Julia Roberts és férje, Danny Moder is, akiknek legkisebb fiúk június 18-án töltötte be a 17. életévét. A házaspár egyébként három gyereket nevel, ikergyerekeik, Hazel és Phinnaeus idén novemberben lesznek 20 évesek.

Hihetetlen, hogy ez a baba most egy magas, 17 éves csoda! Boldog születésnapot, gyönyörű Henry!

- írta a fotó mellé. A színésznő általában védi a magánéletét a nyilvánosság elől, de időnként bepillantást enged az életükbe, aminek a rajongók örülnek a legjobban.

Julia Roberts lánya, Hazel tavaly debütált a vörös szőnyegen

Julia Roberts 19 éves lánya, Hazel úgy tűnik, szülei nyomdokába lép, hiszen tavaly megjelent a legelső vörös szőnyeges eseményén Cannes-ban. A Flag Day című film bemutatójára kísérte el apját. A fiatal és gyönyörű lány le sem tagadhatná híres szüleit, elképesztő a hasonlóság köztük!