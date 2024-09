Mariah Carey megszólalt édesanyja és nővére halála után: „Kemény hetek voltak"

Az 55 éves Mariah Carey vasárnap, szeptember 8-án osztott meg egy posztot az Instagramon. Egy videó tette közzé saját magáról, amint a közelgő kínai és brazíliai koncertjei előtt próbál. A klipben az énekesnő a 2005-ös It's Like That című dalának lassú változatát énekli, mielőtt azt modja a nézőknek: „Hamarosan találkozunk, Kína!”

Mariah Carey először szólalt meg édesanyja és nővére halála óta.

Forrás: https://www.instagram.com/mariahcarey/

A videó mellé azt írta, visszatért a munkába, de nehéz időszakon van túl:

„Visszatértem a munkához, de ezek kemény hetek voltak. Nagyon hálás vagyok mindenkinek a szeretetért és a támogatásért, és alig várom, hogy láthassam a rajongóimat Kínában és Brazíliában. Szeretlek titeket!"

Augusztus 27-én írt először a People magazin arról, hogy Mariah Carey édesanyja és nővére ugyanazon a napon haltak meg előző hétvégén.

Megszakadt a szívem, hogy az elmúlt hétvégén elvesztettem édesanyámat. Sajnos, az események tragikus fordulata miatt a nővérem is életét vesztette ugyanazon a napon

- mondta akkor a Grammy-díjas énekesnő a lapnak adott nyilatkozatában. „Áldottnak érzem magam, hogy az utolsó hetet édesanyámmal tölthettem, mielőtt elhunyt” - tette hozzá Carey.

Mariah Carey nővérének nem volt jó élete

David Baker, egy betegjogi képviselő, aki személyesen ismerte az énekesnő nővérét, Alisont, korábban azt nyilatkozta, hogy a 63 éves nőnek kemény élete volt.

„Láttuk, hogy ez lesz, de mégis sokkoló” - mondta Baker. „Elég gyorsan megbetegedett, és egy hónappal később meghalt”.

Carey hosszú éveken át nem tartotta a kapcsolatot sem az anyjával, sem a testvérével. A 2020-ban megjelent, The Meaning of Mariah Carey című memoárjában azt írta, hogy az édesanyjával való kapcsolata „fájdalmat és zűrzavart okozott neki”.

A józan eszem és a lelki békém érdekében a terapeutám arra bátorított, hogy szó szerint nevezzem át a családomat és keretezzem újra a kapcsolatunkat. Az anyámból így lett nekem Pat, Morgan lett a volt bátyán, és Alison a volt nővérem... Be kellett fejeznem azt, hogy azt várjam, egy napon csodával határos módon olyan anyukává, és olyan testvéreké váljanak, amilyenről fantáziáltam.

Mariah Carey bátyja, Morgan is nyilatkozott az édesanyjuk és testvérük halála után: „Imádkozom értük, és remélem, hogy végre békében vannak. Öten voltunk, és most már ketten csak maradtunk."