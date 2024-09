Jennifer Lopez az Unstoppable bemutatóján vett részt Torontóban, ahova azért érkezett, hogy népszerűsítse a filmet, amelyben együtt dolgozott Ben Affleckkel és Matt Damonnal is, akik producerei voltak a sportdrámának. A rendezvényen Affleck nem vett részt, de barátja Damon és Lopez találkoztak és beszéltek is egymással.

Jennifer Lopez nem tűnt jókedvűnek a bemutatón

Forrás: NurPhoto via AFP

Jennifer Lopez és Matt Damon hosszan beszélgettek

Mivel Lopez augusztus 20-án beadta a válókeresetet, azon senki nem lepődött meg, hogy Affleck nem jött el a bemutatóra, de Matt Damon és felesége, Luciana találkozott Jenniferrel. A People beszámolója szerint Matt és Jennifer több mint 20 percig beszélgettek az afterpartyn, majd csatlakozott hozzájuk Luciana és az Unstoppable színésze, Don Cheadle. „Jen és Matt hosszan beszélgettek és látszott rajtuk, hogy bensőséges és mély témákat érintenek” – mondta a lapnak egy szemtanú. „Először nevetgéltek, majd komolyabban beszéltek, majd Matt megfogta Jennifer kezét, mint ha vigasztalná” - tette hozzá.

Jennifer a jókedvét és a bugyiját is otthon hagyta

Bár Jennifer Lopez nem tűnt jó hangulatúnak a bemutatón, a külsejét tekintve nagyon is kitett magáért: egy csodálatos, ezüst színű Tamara Ralph ruhában vonult a filmfesztivál vörös szőnyegén. A ruha nem csak pazar, de kihívó is volt, ami akkor látszott igazán, amikor a színésznő oldalra fordult. Az öltözet elejét és hátulját mindössze négy masni tartja össze, és így az is egyből nyilvánvalóvá vált, hogy Jennifer Lopez nem visel az ezüstös darab alatt sem melltartót, sem bugyit.

Jennifer Lopez a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck messziről elkerülik egymást

Jennifer Lopez és Ben Affleck elválását bonyolítja, hogy ugyanabban az épületben dolgoznak Los Angelesben. A két sztár azonban a jelek szerint mindent megtesz azért, hogy elkerüljék egymást. Nagyon nem akarnak összefutni, ezért is lehetett az, hogy Affleck nem ment el a sportfilm bemutatójára sem. Persze a végtelenségig nem tudják elkerülni egymást, főleg most, hogy vége a nyárnak és JLo is többet tartózkodik Los Angelesben.