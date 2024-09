Katalin hercegné és Pippa Middleton édes családi hagyományt ápolnak: édesanyjuk előtt tisztelegnek ezzel

Ahogy Katalin hercegné ragaszkodik családjához, a Middleton család is kiemelkedően fontos szerepet játszik György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg életében. A hercegné édesanyja, Carole, pedig különösen nélkülözhetetlennek bizonyul a gyermeknevelésben. Egyszer állítólag elkísérte Katalint és Vilmos herceget egy királyi körútra is, hogy segítsen vigyázni a kis György hercegre. Kate fiatalabb húga, Pippa, szintén Berkshire-ben telepedett le, közel édesanyjához, Carole-hoz és édesapjához, Michael Middletonhoz, így követve a Wales család példáját, akik az Adelaide Cottage-ban élnek.

Katalin hercegné és Pipa Middleton

Forrás: Getty Images/Clive Brunskill

Katalin hercegné és Pipa közösen őrzik a családi hagyományokat

A család szoros köteléke miatt nem meglepő, hogy Katalin hercegné és Pippa egyaránt ápolják ezt a kedves családi hagyományt valószínűleg édesanyjuk tiszteletére.

Amikor 2015-ben a walesi herceg és hercegné világra hozta lányukat, nagy találgatások övezték, hogy milyen nevet választanak majd, és a büszke szülőknek végül a Charlotte Elizabeth Diana névre esett választásuk.

A hercegnő második középső neve egyértelmű tisztelgés néhai Diana hercegnő előtt, és bár az Elizabeth név valószínűleg Erzsébet királynő tiszteletére is választották, Katalin és Vilmos herceg ezzel akár Carole előtt is tiszteleghetett. A jövőbeli királyné édesanyjának teljes neve Carole Elizabeth Middleton, és amikor megszületett legidősebb lánya, úgy döntött, hogy neki is ugyanazt a középső nevet adja. Azt is mondhatjuk, hogy a walesi hercegné folytatta édesanyja hagyományát, amikor Vilmos herceggel együtt Sarolta hercegnőnek ugyanazt a középső nevet adták.