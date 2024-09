Ez a nő volt Ferenc József eltitkolt szeretője – Sissit hidegen hagyta, hogy férje folyamatosan csalja

Nos, a legenda tény, mivel Katharina Schratt, a bécsi Burgtheater ünnepelt színésznője, három évtizeden át volt Ferenc József osztrák császár és magyar király legközelebbi barátja és szeretője. A kapcsolatukat azonban nem a vad szenvedély, hanem az őszinteség és visszafogottság jellemezte. Erről az afférról pedig valóban tudott Sissi is és bátorította is a szeretőket az együttlétre.

Ferenc József eltitkolt szeretője Katharina Schratt, a bécsi Burgtheater ünnepelt színésznője

Forrás: APA-PictureDesk via AFP

Ferenc József eltitkolt szeretője – Schratt Katalin élete

Schratt Katalin 1853. szeptember 11-én született Badenben, egy Bécshez közeli kisvárosban. Egyetlen gyermek volt, szülei egy írószer-kereskedést vezettek. Már kislányként színésznő szeretett volna lenni, de szülei nem támogatták ezt az álmát, ezért egy szigorú bentlakásos iskolába küldték Kölnbe. Végül belenyugodtak lányuk választásába, és megengedték neki, hogy Bécsben színészmesterséget tanuljon.

Katharina 19 évesen debütált Berlinben, amikor 1872-ben csatlakozott a Királyi Társulathoz, majd hazatérve a bécsi városi színházhoz szegődött, ahol gyorsan felfelé ívelt a karrierje. Katharina nem volt kiemelkedő tehetségű színésznő, de a közönség imádta őt, és nagy rajongótábora alakult ki.

Kezdetben humoros darabok naiv szerepeiben tűnt fel, később azonban a drámai szerepek felé fordult. Bécsi sikerei után Szentpéterváron lépett fel, majd egy sikeres New York-i turnét követően tért vissza a Burgtheaterbe, ahol két évtizeden át a közönség kedvence maradt.

Első nagy szerelme Alexander Girardi színész volt, akit egy magyar báró, Kiss Miklós követett. Katharina annyira szerelmes lett Kissbe, hogy feleségül ment hozzá. Fiuk, Anton, 1880-ban született, de a házasság nem volt boldog. Kiss Miklós hírhedt kártyás volt, aki felesége pénzét is eljszórta, ezért a pár nem sokkal Anton születése után különvált. Bár hivatalosan nem váltak el, Katharina élete végéig megtartotta férje nevét, és még adósságait is gyakran rendezte.

Katharina Schratt szépsége és műveltsége nem kerülte el Ferenc József figyelmét

Forrás: APA-PictureDesk via AFP/culture

A tiltott románc kezdete a királlyal

Katharina Schratt szépsége és műveltsége nem kerülte el Ferenc József figyelmét. Az uralkodó az 1880-as években látta őt először színpadon, és hamarosan kapcsolatba is léptek egymással. Katharina egy örökösödési ügy miatt nehéz helyzetbe került, és a Burgtheater intendánsa azt tanácsolta neki, hogy kérjen audienciát a császártól. Amikor végül találkoztak, Katharina véletlenül egy zsebkendőt adott át a kérvény helyett, amin a császár jóízűen nevetett. Ez a találkozás elindított egy hosszú baráti és bizalmi kapcsolatot.