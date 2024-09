Olyan a párom, mintha a gyerekem lenne! – Felnőtté válás a kapcsolatban

Nem két, hanem három gyerekem van, a férjem az egyik közülük – gyakran hallunk ilyen mondatokat, és látunk nőket, akik úgy gondoskodnak a velük élő felnőtt férfiről, mintha az kiskorú lenne. Létezik persze fordítva is a felállás, sőt, évszázadok teltek el úgy, hogy a nőket kiskorúsította a férjük. A mai Magyarországon ez jogilag már nem lehetséges, de bizony vannak olyan párkapcsolatok, amelyek így működnek. Egyik helyzet sem csak azért rossz, mert ha egyszer egyedül marad a korábban gyerekként kezelt partner, akkor esetleg nem lesz képes gondoskodni magáról, hanem azért is, mert hosszú távon a kapcsolat rovására mehet. A felnőtté válás fontos az egészséges párkapcsolathoz.

Felnőtté válás a kapcsolatban – Mindig két emberen múlik

Amikor két ember megismerkedik egymással, valószínűleg nem az jár a fejükben, hogy ki legyen a szülő és ki a gyerek. Ennek ellenére nagyon is gyakori helyzet, hogy ilyen dinamika jön létre.

Ne felejtsük, hogy mindig két emberen múlik, hogyan működik egy viszony! – figyelmeztet Ferjancsik Ágnes párkapcsolati mediátor, mentálhigiénés szakember. – Amikor egy felnőtt férfi gyerekként viselkedik, annak lehet az is az oka, hogy a szülei nem engedték felnőni, döntéseket hozni, és az ezzel járó feszültségeket nem tanulta meg kezelni. De hogy ez még a kapcsolatban is folytatódjon, ahhoz a nőre is ugyanúgy szükség van.



A kapcsolatainkat, így a párkapcsolatok dinamikáját a kommunikációs játszmáink is befolyásolják.

”Egy elmélet szerint minden emberben több énállapot van jelen egyszerre: a felnőtt, a szülő és a gyerek. Egy párkapcsolatban az lenne az ideális, ha két felnőtt találkozna, akik gondolkodnak, helyesen értékelik a helyzeteket és nem szorongják túl a dolgokat. Ezzel szemben gyakori, hogy valamelyik fél szülőként kezd viselkedni, általában a saját szülei mintáját követve, így lehetnek dominánsak és szigorúak, vagy túlaggódók is. A gyerek oldal ehhez passzolva lehet szabad, játékos, szorongó vagy alkalmazkodó, sőt, lázadó is – mondja a szakértő, aki azt is hozzáteszi, hogy mindegyik én-állapot lehet bárkire jellemző, az pedig a helyzettől függ, hogy melyikben lesz éppen – Például egy nyaralás során semmi gondot nem okoz, ha mindkét fél önfeledt gyerekként élvezi a kikapcsolódást.„