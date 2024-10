Miért álmodsz az exeddel? Szakértő válaszol

Ahogy az évszakok változnak, úgy változik az alvásmintázatunk is. A hosszabb sötétség, a hidegebb időjárás másképp hat a szervezetünkre, ehhez pedig az alvásmintázatunk is igazodik. A változásból következik, hogy sokkal többet álmodunk, sokkal több álomra emlékszünk és azok az álmok sokkal élénkebbek is. A leggyakoribb álmok között szerepelnek a fogak kiesése, zuhanás, és természetesen az exek is előkerülnek. Szakértő szerint van oka, hogy az exeddel álmodsz, és tehetsz ellene.

Szakértő szerint a saját érzéseidet kell megvizsgálnod, ha visszatérő álmaid vannak az exeddel.

Forrás: Shutterstock

Miért álmodsz az exeddel? Hogyan tegyél ellene?

Elle Mace egy pozitív pszichológia coach, aki megfejtette leggyakoribb exekkel kapcsolatos álmainkat.

Miért az ex?

Az exszel álmodni nem minden esetben kellemes, sőt kifejezetten kellemetlen, ha az szexuális jellegű, veszekedést idéz fel, vagy éppen boldog pillanatot, amiből azt érzed, hogy talán újabb esélyt kellene neki adnod. Mielőtt fejjel nekimész a falnak és meggondolatlan döntéseket hozol, a szakértő elárulta, hogy az álmok az érzésekről árulkodhatnak. „Elképzelhető, hogy a tudatalattid éppen feldolgozza a múltból származó megoldatlan érzelmeket vagy emlékeket, vagy talán egy aktuális vágyat vagy ürességet jelez, ami hiányzik az életedből.”- mondja Mace.

Rengeteg kutatás zajlott, és jelenleg is zajlik arról, hogy miért álmodunk bizonyos dolgokról. Freud teóriája az volt, hogy azokról a dolgokról álmodunk, amelyeket titokban nagyon szeretnénk. Mindeközben Carl Jung szerint az álmok megmutatják az igazságot, ezért visszaadják nekünk a természetünkkel összhangban lévő igazságot, így visszajutunk önmagunkhoz a nehéz időkben. Abban is hitt, hogy az álmokat nem kell mindig szó szerint venni. Tehát, ha esetleg az exeddel álmodsz, akkor az valójában egy metafora is lehet a múltadból.

Mit jelent, ha az exeddel álmodsz?

Ne aggódj, az exeddel álmodni nem azt jelenti, hogy újra találkoznotok kell, de mindenképp foglalkoznod kell azokkal az érzésekkel, amiket az álom kivált, mert valószínűleg még nem oldódtak meg annyira.

„Az álom jelezheti, hogy az életedben vannak területeket, amelyeket le kell lezárnod, átgondolnod vagy figyelmet fordítanod rá.” - mondja Mace. „Az ex jelezheti a szerelmet vagy a kapcsolatot.”

Persze az is előfordul, hogy az álmod az exeddel teljesen véletlenszerű.