Nehezen megy az alvás? Ezek a tippek biztosan segíteni fognak

Mozogjunk rendszeresen

A rendszeres testmozgás serkenti a vérkeringést, fokozza a boldogsághormon-termelését ráadásul, ha fizikailag lefáradunk, akkor sokkal jobban alszunk, mint ha csak agyilag vagy lelkileg merülünk ki. Este, lefekvés előtt 1-2 órával viszont más kerüljük az intenzív sportolást, mert a felfokozott vérkeringés és adrenalin-szint miatt biztos, hogy nem tudunk időben elaludni. Persze egy könnyű séta a friss levegőn belefér, sőt, így még a bárányok számolgatását is elkerüljük.

Az alvás egy rituálé is lehet, amivel felkészülünk az éjszakára

Legyen csend és nyugalom

Ha túl sok gondolat cikázik a fejünkben, ami miatt cseppet sem érezzük fáradtnak magunkat, akkor vegyünk egy illatos, nyugtató, levendulás fürdőt, hallgassunk kellemes zenét, meditáljunk, vagy csak csukott szemmel gondoljunk kellemes dolgokra.

A hálószoba megfelelő hőmérséklete nagyban befolyásolja az alvás minőségét. Ha túl meleg van, akkor megizzadunk, forgolódunk. A nyitott ablakon ugyan friss levegő áramlik be a szobába, de emellett a külső zajok is könnyebben beszűrődnek. A legjobb, ha lefekvés előtt alaposan kiszellőztetünk, majd becsukjuk az ablakot, és besötétítünk. Dobjuk ki a szobából a ketyegő órát, a villogó mobiltelefont, és a zúgó ventilátort is. Ha lehet, akkor a hálóban már ne tévézzünk, de ha mégis, akkor ne nézzünk semmi olyat, ami felzaklat minket.

Álomba ringató finomságok

Ahhoz, hogy békésen aludjunk, nem elég a koffeint messziről elkerülnünk lefekvés előtt, az is fontos, hogy napközben milyen csemegékkel kényeztetjük magunkat. Érdemes olyan ételeket fogyasztanunk, amelyeknek magas a triptofán tartalmuk. Ez az aminosav megtalálható a pulykahúsban, a csicseriborsóban, szezámmagban, mézben, tejben és tejtermékekben.

A melatonin nevű hormon is segíti az alvást. Ezt megtaláljuk a zabban, banánban vagy meggylében. A fűszerekre is érdemes ügyelnünk, vannak ugyanis olyanok, amelyek myristicinben bővelkednek, ez pedig szintén elősegíti a nyugodt éjszakai alvást. Ilyen a szerecsendió és a petrezselyem. Na és nassolhatunk viszont egy kevés tökmagot, mert a benne található ásványi anyagok elősegítik a nyugodt alvást.

Legyen napirendünk Próbáljunk minden nap nagyjából ugyanakkor lefeküdni, és reggelente ugyanabban az időpontban felkelni. A szervezetünk hamar hozzászokik a rendszerességhez, szereti is, ezért meg is hálálja.

Kérjünk segítséget!

Ha már mindent megtettünk, és mégsem tudunk aludni, akkor mindenképpen kérjük szakember segítségét, mert lehet, hogy olyan alvászavart okozó betegségben szenvedünk, amely akár gyógyszeres kezelést, vagy más terápiát igényel.