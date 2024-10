Halloweentök faragás nélkül: 5 ötlet, amit a gyerekekkel is biztonságosan elkészíthetsz

Élénk színű fonalakra és forró ragasztóra lesz szükséged

Forrás: Shutterstock

4. Aranyos fonalas tökök

Cseréld le a hagyományos töklámpást aranyos, kézműves tökökre, amelyek tökéletesen illeszkednek a Halloween dekorációdhoz. Élénk színű fonalakra és forró ragasztóra lesz szükséged ahhoz, hogy elkészíthesd ezeket a szórakoztató és ünnepi, fonallal bevont tököket, amelyek sokkal tovább eltartanak, mint egy faragott tök. A fonál helyett használhatsz különböző szalagokat is a tök díszítéséhez. Egy gyors és egyszerű módszerrel kezdj a tök tetején, a szárnál, és forró ragasztóval rögzítsd a díszítést a tök erezete mentén.

A halloweentök ezüst festékkel, alufóliával, vagy a sötétben világító festékkel is egyedivé varázsolható

Forrás: Shutterstock

5. Diszkó gömb tök

A csillogó ezüst festék segít, hogy ez a faragás nélküli tök ragyogjon. A megjelenés eléréséhez fess négyzeteket rácsos mintában, vagy használj ezüst szalagot az egyszerű diszkóhatásért. Ha igazán különlegessé szeretnéd tenni, akár alufóliát is alkalmazhatsz, hogy még inkább emlékeztessen a tök egy igazi diszkó gömbre. Az alufóliával bevont tök csillogása még intenzívebb lesz, és remekül passzol a Halloween hangulatához. Ezen kívül, világító festéket is használhatsz, hogy a tök sötétben is ragyogjon.

