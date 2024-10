Liam Payne könyörgött barátnőjének, hogy ne hagyja magára Argentínában

Kate Cassidy a TikTokon magyarázta követőinek, hogy miért utazik el. Akkor még senki sem tudta, hogy döntését nem párjával egyetértésben hozta meg. Úgy tudni Liam Payne szerette volna, ha a lány vele marad.

Liam Payne és Kate Cassidy Niall Horan fellépésére érkezett Argentínába

Forrás: Northfoto

Liam Payne és Kate vitatkoztak

Lapinformációk szerint Liam Payne könyörgött Kate Cassidynek, hogy maradjon Argentínában „Liam nem akarta, hogy Kate elhagyja Argentínát” – mondta a The Post Fridaynek az influencer egyik barátja. „Azt akarta, hogy maradjon és ezen össze is vitatkoztak” - tette hozzá és azt is megosztotta, hogy Kate bejelentését heves veszekedés követte.

Október 16-án Liam Payne Buenos Airesben, a CasaSur Palermo Hotel harmadik emeleti erkélyéről zuhant le, halála megrázta a világot. A boncolás után megállapították, hogy a halálát a zuhanás okozta súlyos sérülések okozták, azonban reflexszerű védekező pozíció nem volt megfigyelhető. Az ügyészek szerint, figyelembe véve a testhelyzetét és a sérüléseit, elképzelhető, hogy Payne részben vagy teljesen eszméletlen volt, amikor kiesett.

Kate Cassidy így magyarázta a távozását

„Annyira készen álltam az indulásra, őszintén, imádom Dél-Amerikát, de utálok túl sokáig egy helyen maradni. Úgy volt, hogy ott leszünk vagy öt napot. Két hét lett belőle, és úgy éreztem, hogy haza kell menne” - mondta követőinek a TikTokon.

Payne nem értette, miért nem bír ki még pár napot Kate

„Kate azt mondta Liamnek, otthon akart lenni a kutyájával” - magyarázta a forrás. „Ez egyáltalán nem tetszett neki. Nagyon rosszkedvű volt ettől” - nyilatkozta az ismerősük.

Kate Cassidy gyászol

Kate Cassidy, aki 2022 óta randizott Payne-nel is szívszorító bejegyzést tett közzé az Instagramon, ahol kifejezte, hogy mennyire szerette Liamet, mindig is szeretni fogja, és soha nem fogja elfelejteni őt. „Liam, angyalom. Te vagy a mindenem. Szeretném, ha tudnád, hogy feltétel nélkül és teljesen szerettelek. Életem végéig szeretni foglak” - tette közzé. Kate nem érti, hogy történhetett a tragédia, Liam ugyanis utolsó Snapchat-posztján boldogan pózolt vele és TikTokon közzétettek egy videót is, amint késői reggelijüket élvezik. Liam Payne arról beszél a felvételen, mennyire élvezik a nyaralásukat.