Bármely hosszú távú kapcsolat komoly elköteleződést jelent a párunk és önmagunk felé is. Azért választjuk az elköteleződést, mert vonzódunk a párunkhoz és vágyunk arra, hogy vele maradjunk. A kapcsolatokat meghatározó szabályok általában a társadalmi normákon alapulnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki szeretné követni a mások által felállított szabályokat, és azt sem, hogy a szabályok végig ugyanazok maradnak a kapcsolat során. A digitális kor hátrányai közé sorolható, hogy hatalmas a kísértés és sosem volt még ennyire egyszerű a megcsalás.

A megcsalás egyik fő oka, hogy a partner képtelen monogám kapcsolatra

Forrás: Shutterstock/wavebreakmedia

Íme a modern kori megcsalás egyik legfőbb oka

Ma már nem divat a monogámia

A legfőbb ok, amiért az emberek megcsalják a párjukat, az az, hogy a monogámiáról csak feltételezéseik vannak. A monogámia szabálya egyszerű: egy személyhez hűségesen ragaszkodsz. Sajnos a legtöbb ember úgy lép be egy hosszú távú kapcsolatba, hogy nincs tisztában a monogámia alapfeltevésével. A megcsalás gyakran azt az illúziót kelti, hogy jobban irányítjuk a dolgokat. Ráadásul a feltételezések gyakran átszivárognak a kapcsolat más területeire is, ami szintén megcsaláshoz vezethet.

A legtöbb ember, aki megcsalta a párját azt mondja, hogy úgy érzi, egyszerűen alkalmatlan a monogámiára.

Sokan már a párkapcsolat legelején aggódnak azon, hogy bírják majd egyetlen társ mellett leélni az életüket. Szerintük sokkal több értelme van annak, ha egy nyitott kapcsolatot tartanak fenn, persze tisztázott keretek között. A megcsalók, férfiak és nők egyaránt, leggyakrabban azért cselekszenek így, mert elhanyagoltnak érzik magukat a kapcsolatban. Legyen szó érzelmi vagy fizikai intimitás hiányáról, a lényeg általában ugyanaz: bizonyos igények kielégítetlenül maradnak.

A hűség és monogámia választása egy döntés

Ha azonban egy monogám kapcsolat az, amire vágyunk, akkor fontos, hogy őszintén kifejezzük érzéseinket és nem szabad félnünk attól, hogy leüljünk beszélni erről partnerünkkel. A hűség és a monogámia választása egy döntés, amely elköteleződést jelent önmagatok, egymás és a kapcsolat iránt. A monogámiáról való kommunikáció nem egyszerű, hogy finoman fogalmazzunk. Itt nézünk szembe legtöbbször a féltékenységeinkkel és a bizonytalanságainkkal a partnerünk vágyai kapcsán, miközben el kell fogadnunk és be kell vallanunk a saját valódi, belső vágyainkat, amelyek nem feltétlenül követik a monogámia normáit. Vagy lehet, hogy ma követjük a monogámiát, de holnap valami másra vágyunk.

Fontos, hogy nyitottak legyünk arra, hogy beszélgessünk a változás hullámairól is és arról, ami foglalkoztat minket. Ez gyakran az első lépés egy nyitott, őszinte kapcsolat felé, amely kevésbé valószínű, hogy a hazugságok, csalások és hűtlenségek csapdájába esik.

A lényeg, hogy ne feltételezzük a kapcsolatunk szabályait, hanem közösen döntsünk róluk, és bizonyos időközönként újra átbeszéljük őket.

Elhanyagolt érzések és a hűtlenség mögötti vágy

Sok hosszú távú kapcsolatban élő személy érzi úgy, hogy elhanyagolták őket, és nem foglalkoznak már velük annyit, mint régen. Emiatt pedig csorbult a hitük a párkapcsolatukban, és ezáltal önmagukat is rosszabbnak, kevésbé értékesnek látják. Egy új partner pedig ezt tudja visszaadni szerintük, az önmagukba vetett hitet. Vannak olyanok is, akik nemtől függetlenül úgy érzik, a hétköznapokban el vannak nyomva. Nem hozhatnak döntéseket, mindig a másik akarata érvényesül, aki sokszor a tudtukra is adja, hogy nem kíváncsi a véleményükre. Ezek az emberek pedig sokszor egy megcsalás keretein belül érzik azt, hogy náluk van a hatalom.

Ha azonban érezhető az az erő, amely a kapcsolatotokból fakad, akkor kisebb valószínűséggel kerestek vigaszt máshol. A hűtlenség nem feltétlenül jelenti a kapcsolat végét.

Ha a megcsaló nem lépett tovább véglegesen, és a megcsalt fél hajlandó teret adni a második esélynek, ez remek kiindulópont lehet a megcsaláshoz vezető okok megbeszélésére. Ezt követően lehetőség nyílik a helyreállításra és egy újrakezdésre, világosabb szabályok mellett. Egy kis szeretettel, türelemmel és mindkét fél részéről tett erőfeszítéssel a pár erősebben térhet vissza a kapcsolatba a hűtlenség után.