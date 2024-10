Magánnyomozó fedte fel: ezek az árulkodó jelei annak, ha megcsal a párod

A megcsalás rendkívül fájdalmas, mindegy, hogy érzelmi vagy fizikai félrelépés történt. Ameddig azonban csak a gyanúja merült fel, addig a sötétben tapogatózunk, és nehéz tényleges bizonyítékot találni, ami megerősítené a feltételezést. Egy magánnyomozó ebben nyújt segítséget: elárulta, mik a megcsalás árulkodó jelei.

Forrás: Shutterstock

Ezek a megcsalás árulkodó jelei - Magánnyomozó osztotta meg

Aaron Bond magánnyomozó elárulta, mikre kell figyelnünk akkor, ha azt gyanítjuk, hogy megcsalt a párunk.

Megváltozott a telefonhasználati szokása

Feltűnő és árulkodó jele lehet a megcsalásnak, ha a partnerünknek megváltozik a telefonhasználati szokása. Ha például minden ok nélkül megváltoztatja a jelszavát, és gyakran cserélgeti, az aggodalomra adhat okot. „Ha elkezdi mindenhová magával vinni a telefonját, vagy tiltakozik, amikor megkérjük, hogy használhassuk a telefonját, az annak a jele lehet, hogy nem hűséges" - mondja a magánnyomozó.

Titokzatoskodik arról, hogy mit tervez, mit csinált

A hűtlenség másik jele lehet, hogy kevésbé mutatnak érdeklődést az együtt töltött idő iránt, nem izgatottak a találkozások miatt, és akár vissza is vonulhatnak, nem akarnak beszélni a napjukról. „A partnerek gyakran kerülik a házastársukat, vagy kevesebbet mesélnek a napjukról, mert a megcsalás megterhelő lehet, az összes hazugságra pedig lehetetlen emlékezni."

Változás a nemi vágyában

Ha hirtelen egyáltalán nem érdeklődik szexuálisan a partner, vagy telhetetlennek tűnik, az is a megcsalás jele lehet. „A félrelépők gyakran kevesebbet szexelnek otthon, de az is előfordulhat, hogy többet, ez azért van, mert bűntudatot éreznek. Utóbbival pedig szeretnék eltitkolni a megcsalás tényét. Az is előfordulhat, hogy a partnered új dolgokat kezd bevezetni a szexuális életetekbe."

Sokkal negatívabb a hozzáállása

A megcsalás okozta feszültség és az, hogy mindent magában kell tartania, azt eredményezheti, hogy a stressz maga alá temeti. „Hogy megszabaduljanak a bennük lévő feszültségtől, megpróbálják meggyőzni magukat arról, hogy a másik a probléma, és nagyon kritikusak lesznek."