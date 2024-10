A menopauza meglepő mellékhatása, amelyről mindenkinek tudnia kell

A legtöbb ember, még azok is, akik saját tapasztalattal rendelkeznek, az evészavarokat tizenévesekhez vagy fiatal felnőttekhez kötik. Gyakran feltételezik, hogy az anorexia, bulimia, falási zavar és más specifikus étkezési zavarok főként a fiatal nőket érintik, akiknek a teste gyorsan változik, és akik hormonális ingadozásokkal küzdenek, nem pedig a menopauza felé közelítő érett nőket. Noha az evészavarok túlnyomó többsége valóban 25 éves kor előtt jelentkezik, ezek a zavarok később, az élet más szakaszaiban is megjelenhetnek vagy újra aktiválódhatnak.

A menopauza során az egyik legnagyobb aggodalom a súlygyarapodás, amely a nők zöménél jelentős stresszt okoz.

Forrás: Shutterstock/simona pilolla 2

Menopauza és az evészavarok veszélye

Míg a pubertáskori étkezési zavarokról bőséges ismeretek állnak rendelkezésre, az egészségügyi szakemberek csak most kezdenek felfigyelni erre a későbbi, kulcsfontosságú időszakra a nők életében.

A menopauza során sok nő tapasztal különböző tüneteket, mint például hőhullámok, éjszakai izzadás. Az egyik legnagyobb aggodalom mégis a súlygyarapodás, amely a nők zöménél jelentős stresszt okoz. Val Schonberg okleveles menopauza szakértő szerint az evészavarok előfordulásának kockázata a 40-es években kétszer akkora, mint a mellráké, 3,6 %, míg a mellrák esetében ez 1,5 %. A Current Opinion in Psychiatry folyóiratban megjelent, az evészavarok epidemiológiáját és kezelését vizsgáló legfrissebb irodalmi áttekintés szerint a serdülőkorban a pubertás, míg a menopauza a középkorú nők evészavarainak szempontjából releváns. A tudósok ezért a perimenopauzális evészavarok kifejezést is bevezették a jelenség leírására. Nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy egyes nőknél miért alakul ki étkezési zavar, hiszen nincs egyetlen gén vagy specifikus környezeti vagy biológiai kiváltó ok, amely kiváltaná ezt.

A szakértők azonban tudják, hogy a pubertás, a perimenopauza és a menopauza idején számos hasonló tényező játszik szerepet: biológiai változások (azaz hormonális ingadozások, megváltozott agyi kémiai és fizikai változások), pszichológiai eltolódások (azaz az identitástudat változása), és külső társadalmi nyomás. Míg ezek a tényezők eltérően jelenhetnek meg a különböző életszakaszokban, mindegyik növelheti a nőknél az étkezési zavarok kockázatát.

A menopauza alatt a nők menstruáció helyett hőhullámokat kapnak. Néha az átmenet azt eredményezheti, hogy a nők úgy érzik, hogy a testük elárulja őket. A kutatások azt mutatják, hogy minél súlyosabbak a menopauza tünetei egy nőnél, annál rosszabb lehet az étkezési zavar is esetükben. A középkor frusztráló fizikai változásai egybeeshetnek pszichológiai és társadalmi változásokkal is. Ez a felfordulás időszaka. Ahogy a nők elkezdik elérni a perimenopauza és a menopauza időszakát, emellett olyan nagy stresszhelyzetekkel küzdenek az életben, mint az idősödő szülők gondozása, a válás, az életkoron alapuló munkahelyi diszkrimináció és a szeretteik halála. Mindezek ellenére azonban a középkorú étkezési zavarokat rendkívül kevéssé kutatják.